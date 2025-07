6:0, 6:0 w finale Wimbledonu. Oto co księżna Kate powiedziała do Anisimovej

Amanda Anisimova okazała się drugą najlepszą tenisistką podczas tegorocznego Wimbledonu. Amerykanka dotarła do finału, w którym przegrała 0:6, 0:6 z Igą Świątek. To jej największy sukces w karierze. Anisimova podzieliła się z dziennikarzami tym, co usłyszała od księżnej Kate podczas mistrzowskiej ceremonii. - To był wielki zaszczyt ją poznać - opowiadała tenisistka.