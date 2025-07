Niebywałe, jak Kawa zareagowała na sukces Świątek. Po prostu hit!

Coś, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się praktycznie mało możliwe, okazało się faktem w sobotnie popołudnie. Iga Świątek (4. WTA) w znakomitym stylu wygrała turniej wielkoszlemowy - Wimbledon. Polka w finale zdeklasowała Amerykankę Amandę Anisimową (12. WTA), wygrywając 6:0, 6:0. "Wielki finał Wimbledonu Igi Świątek z Amandą Anisimovą można porównać do słynnego mema z Marcinem Gortatem. "100 do 0 - gracie dalej?!". Polka po prostu zmiotła Amerykankę z kortu i zgarnęła swój szósty wielkoszlemowy tytuł. - To nie jest normalne! Perfekcyjny mecz. Nie da się grać lepiej w wielkim finale - komentowali dziennikarze. Polka wygrała 6:0, 6:0, a Anisimova wręcz nie dowierzała w to, co się stało - pisał z Londynu Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

Oto reakcja Katarzyny Kawy na triumf Igi Świątek. Hit nad hity

Na triumf Igi Świątek na Wimbledonie zareagowała inna polska tenisistka - 32-letnia Katarzyna Kawa (132. WTA). Zamieściła humorystyczny wpis w mediach społecznościowych.

"Iga. Zapisuję się na lekcje finałowe" - napisała Katarzyna Kawa w serwisie X i zamieściła emotikonki z klaszczącymi dłońmi i eksplodującą głową.

Kawa wiedziała, co pisze, bo wciąż czeka na triumf w finale turnieju rangi WTA. Polka grała w finałach trzy razy i za każdym razem przegrywała. W dodatku w sobotę Kawa przegrała też finał challengera w Bastad. Polkę pokonała 6:3, 6:4 Włoszka Elisabetta Cocciaretto (116. WTA).

Polka zamieściła też w serwisie X inny post, na którym jest jej zdjęcie z finału w Bastad. "To uczucie, kiedy zaczynasz widzieć efekty podjętych decyzji i ciężkiej pracy - bezcenne" - napisała Kawa.

Kawa mogła grać w turnieju głównym Wimbledonu, ale odpadła w kwalifikacjach. Polka przegrała w decydującej rundzie z 17-letnią Amerykanką Ivą Jović (89. WTA).

Kawa w najnowszym rankingu WTA awansuje na 115. miejsce.