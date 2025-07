Rosjanin obrażał Świątek. Tak teraz reaguje na to, co zrobiła na Wimbledonie

Takiego przebiegu finału tegorocznego Wimbledonu mało kto się spodziewał. Iga Świątek w sobotnie popołudnie pokonała Amerykankę Amandę Anisimową (12. WTA) 6:0, 6:0 w zaledwie 58 minut. Dla polskiej tenisistki był to już szósty triumf w turnieju wielkoszlemowych (cztery razy wygrała Roland Garros i po razie Wimbledon oraz US Open). Do pełni szczęścia Świątek brakuje jeszcze triumfu w Australian Open.

Tak Jewgienij Kafielnikow zareagował na finał Wimbledonu

Na krótki finał Wimbledonu: Iga Świątek - Amanda Anisimowa zareagował w mediach społecznościowych Jewgienij Kafielnikow, były rosyjski tenisista, dwukrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych (Roland Garros 1996 i Australian Open 1999). Rosjanin nie pogratulował Polce, nie napisał nic na temat jej bardzo dobrej gry, ale za to przyczepił się krótkiego trwania spotkania.

"Nie martwcie się, panie i panowie! Jutro mecz będzie trochę dłuższy" - napisał Kafielnikow, który w maju 1999 roku został nawet liderem światowego rankingu ATP. Miał on oczywiście na myśli niedzielny finał Wimbledonu mężczyzn: Carlos Alcaraz (Hiszpania, 2. ATP) - Jannik Sinner (Włochy, 1. ATP)

Kafielinikow raczej nie przepada za Świątek. W sierpniu ubiegłego roku Rosjanin napisał w serwisie X: "Ktoś cię zmusza do gry? Wszystko, co ty piep***sz, to narzekanie! Powiem ci, na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz! Co ty na to?" - po tym, jak Iga Świątek powiedziała, że zawodniczki muszą grać w zbyt dużej liczbie turniejów.

Niedzielny finał Wimbledonu: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz rozpocznie się o godz. 17. Hiszpan ma szansę na trzeci z rzędu triumf w Londynie, a Włoch - pierwszy.

Alcaraz może też zwyciężyć swój szósty turniej wielkoszlemowy (oprócz Wimbledonu Roland Garros 2024 i 2025 i US Open 2022), a Sinner - czwarty (Australian Open 2024 i 2025 oraz US Open 2024).