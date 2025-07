Iga Świątek dostała pytanie o Darię Abramowicz. Tuż po finale Wimbledonu

To było nieco ponad dwie godziny po zakończeniu wielkiego finału Wimbledonu. Iga Świątek pojawiła się w głównej sali konferencyjnej londyńskiego turnieju i niemal natychmiast powitały ją brawa. - Dziękuję! - powiedziała najpierw po polsku, a później po angielsku. Była uśmiechnięta i rozpromieniona. Gdy prowadząca konferencję moderatorka powitała dziennikarzy na "konferencji mistrzyni Wimbledonu", Polka błyskawicznie zareagowała. - Brzmi nieźle - uśmiechnęła się.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Później były już pytania od dziennikarzy, najpierw zagranicznych, później polskich. - To trochę nierealne. Doceniam każdą minutę. Jestem z siebie dumna, bo - no cóż - kto by się tego spodziewał? - przyznała Polka, gdy jedna z dziennikarek zapytała ją o to, co zrobiła w tym roku na Wimbledonie. - Nie wiem, co przede mną, ale ten tytuł wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza po sezonie pełnym wzlotów i upadków oraz wielu oczekiwań z zewnątrz. To coś absolutnie nierealnego. Mam wrażenie, że tenis wciąż mnie zaskakuje, ja sama siebie też zaskakuję. Jestem bardzo zadowolona z całego procesu, z tego, jak to wyglądało od pierwszego dnia, kiedy postawiłyśmy nogę na trawie. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, by zmierzać w dobrym kierunku - bez oczekiwań, po prostu ciężką pracą - analizowała.

Iga Świątek o współpracy ze swoim sztabem

Gdy zapytaliśmy ją o wpływ na ten historyczny sukces ludzi z jej sztabu, ale też o pracę mentalną, którą wykonuje od lat z Darią Abramowicz, odpowiedziała pięknie i wyczerpująco. - Ten sukces nie jest jednorazowym wydarzeniem i praca, którą wykonujemy, faktycznie przynosi rezultaty. Chociaż zdarzają się momenty łatwiejsze i trudniejsze, a także osobiste błędy czy nieodpowiednie nastawienie mentalne, szczególnie na początku sezonu, to jestem przekonana, że wskazówki mojego zespołu oraz współpraca z Darią mają głęboki sens i stanowią część długoterminowego procesu. Podkreślałam to tuż po zwycięstwie, ale powtórzę: to dla mnie bezcenne, że większość osób w moim zespole zna mnie od lat i darzymy się wzajemnym zaufaniem. To pozwala im rozumieć moje potrzeby w danym momencie. Bez doświadczenia mojego teamu, a w szczególności bez Darii, nie byłoby mnie tutaj - zarówno pod względem mentalnym, jak i fizycznym, wykonaliśmy wyśmienitą pracę, która umożliwiła ten sukces - mówiła. A po chwili sama przeszła do analizy tego co stało się w Londynie, a nawet wcześniej.

- Jeśli chodzi o styl, w jakim prezentowałam się w tym turnieju, mogę stwierdzić, że właściwie już od Roland Garros skoncentrowałam się intensywniej na pracy mentalnej, na tym, jak zarządzać sobą. Prawdą jest, że choć wszyscy mogą doradzać, a Daria udzielać wskazówek, ostatecznie to ja muszę te zalecenia zrealizować na korcie. To, co wydarzyło się tutaj, rozpoczęło się już kilka tygodni temu i stanowiło swoiste potwierdzenie tej drogi. Generalnie wszystkie ostatnie turnieje były udane, a ja jestem po prostu szczęśliwa, że podjęłam się tej pracy w taki sposób - podkreśliła.

Dziennikarze z zagranicy pytali też, jak Polka planuje świętować swój historyczny sukces. - Pójdę w coś bardziej szalonego niż makaron i truskawki, ale jeszcze nie wiem. Podobno mam dwie godziny mediów. Najpierw się tym zajmę, a potem zobaczymy. Nie wiem, co planuje zespół i rodzina. Oni już świętują od dwóch godzin - są na innym etapie - żartowała.

Nie zabrakło też pytań o księżną Kate, która nie tylko pojawiła się na finale, ale wręczyła naszej najlepszej tenisistce trofeum. - Na korcie mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych rzeczy o moim występie. Potem... Szczerze, nie pamiętam, bo byłam zbyt przytłoczona emocjami. Nie chciałam popełnić żadnej gafy, chciałam się dobrze zachować. Odebranie trofeum z rąk Jej Królewskiej Wysokości było czymś absolutnie nierealnym. Od dziecka jestem wielką fanką rodziny królewskiej. To było niesamowite i jestem za to bardzo wdzięczna - cieszyła się Polka.

W pewnym momencie skrytykowała też polskie media. - W ostatnich miesiącach to, jak opisują mnie media - i to niestety polskie media - jak traktowały mnie i moją drużynę, to to nie było zbyt przyjemne. Mam nadzieję, że po prostu dadzą mi spokój i pozwolą mi wykonywać swoją pracę. Wiemy, co robimy, mam wokół siebie najlepszych ludzi i już wiele udowodniłam. Wiem, że ludzie chcą coraz więcej, ale to mój proces, moje życie i moja kariera - zaapelowała.

Na koniec przyznała wprost, że oddałaby jeden z tytułów wielkoszlemowych za złoty medal olimpijski. - Ale nie ten?! - rzucił Artur Rolak, wieloletni dziennikarz, dla którego był to 32. Wimbledon relacjonowany z Londynu. - Tego już nie będę rozstrzygać - zaśmiała się zwyciężczyni 138. edycji Wimbledonu.