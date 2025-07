Oto co Świątek dostała za zwycięstwo w Wimbledonie. To nie żart

Iga Świątek ma za sobą rewelacyjny Wimbledon. Polka bez większych problemów przebrnęła przez wszystkie rundy i awansowała do finału. Tam czekało ją starcie z Amandą Anisimową. Polka po raz kolejny pokazała klasę i całkowicie zdominowała rywalkę. Ostatecznie wygrała 6:0, 6:0 i po raz pierwszy w karierze triumfowała na Wimbledonie. "Jednostronny mecz, bezkonkurencyjna. Na korcie centralnym Polka miała zdecydowaną przewagę. Niesamowita Iga Świątek" - zachwycały się zagraniczne media.

Iga Świątek otrzymała od Wimbledonu wyjątkowy prezent

Świątek dzięki zwycięstwu zagwarantowała sobie awans na trzecią pozycję w rankingu WTA oraz trzy miliony funtów. Jak się okazuje, Wimbledon postanowił dodatkowo wyróżnić Polkę i wręczył jej wyjątkowy prezent. Był to specjalnie stylizowany ręcznik. "Gdybyście się zastanawiali co robiła Iga Świątek chwilę przed konferencją prasową? Dostała taki ręcznik i taką paterkę…" - napisał na Twitterze Adam Romer. "Ten jest na zawsze" - czytamy we wpisie Wimbledonu.

Wybór akurat ręcznika nie powinien dziwić, ponieważ Świątek ma z nimi zabawną historię na Wimbledonie. Polka została nie raz przyłapana, jak bierze ręczniki, które dostarcza organizator. Przyznała, że zabiera je przede wszystkim dla swoich przyjaciół oraz rodziny. - O mój Boże. Szczerze? Biorę je wszędzie. Ludzie po prostu tego nie zauważają, ale tutaj nagle stało się to ważne. To trochę upokarzające, ale szczerze mówiąc - myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka - tłumaczyła się tenisistka.

Teraz Iga Świątek uda się na zasłużony odpoczynek, ale już niebawem rozpocznie przygotowania do kolejnego wieloszlemowego turnieju. Tym razem chodzi o US Open, który odbędzie się w dniach 24 sierpnia - 7 września.