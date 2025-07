Sceny w studiu Polsatu po wygranej Świątek. Kubot przebił wszystkich

W sobotę odbył się wielki finał Wimbledonu z Igą Świątek w roli głównej. Polka zmierzyła się z Amandą Anisimową i nie dała rywalce najmniejszych szans. Bez żadnych problemów wygrała 6:0, 6:0, a cały mecz trwał zaledwie nieco mniej niż godzinę. Tym samym Polka po raz pierwszy w karierze triumfowała w londyńskim turnieju.

Zobacz wideo Wimbledon porwał Polaków! Tak bawią się nasi kibice

Łukasz Kubot zaczął tańczyć w studiu Polsatu. Dotrzymał słowa

To wielki sukces dla Polki i wszyscy fani są z pewnością dumni z jej występu. Zadowolenia nie kryli także goście w studiu Polsatu, a w szczególności Łukasz Kubot. Tenisista nagle zaczął tańczyć kankana. W ten sposób dotrzymał obietnicy złożonej kilka dni temu, kiedy to zapowiedział, że zatańczy, jeśli Świątek wygra turniej. "Obietnica dotrzymana! Łukasz Kubot zatańczył w naszym studiu kankana po zwycięstwie Igi Świątek!" - czytamy we wpisie Polsatu Sport na Twitterze.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Kubot tańczy kankana w studiu Polsatu. To samo miało miejsce rok temu, kiedy to Jan Zieliński wraz z Su-Wei Hsieh triumfowali na Wimbledonie w turnieju mikstów. Wówczas również dotrzymał takiej samej obietnicy.

- Szczerze nigdy nawet o tym nie marzyłam. Czuję się doświadczoną tenisistką po wygraniu tytułów w przeszłości, ale nie spodziewałam się tego. Chcę podziękować swojemu zespołu zespołowi. Trenerowi, który dołączył w tym roku. Były wzloty i upadki, ale to normalne. Dajecie mi zawsze wsparcie i wiarę i to jest najważniejsze, co może dostać - powiedziała Świątek po meczu. Teraz Polka będzie się przygotowywać do kolejnego wielkoszlemowego turnieju, czyli US Open, który odbędzie się w dniach 24 sierpnia - 7 września.