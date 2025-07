Iga Świątek w sobotnie popołudnie dokonała wielkiego wyczynu i wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Polka zrobiła to w dodatku w niesamowitym stylu i pokonała 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimową. "Wielki finał Wimbledonu Świątek z Anisimovą można porównać do słynnego mema z Marcinem Gortatem. "100 do 0 - gracie dalej?!". Polka po prostu zmiotła Amerykankę z kortu i zgarnęła swój szósty wielkoszlemowy tytuł. - To nie jest normalne! Perfekcyjny mecz. Nie da się grać lepiej w wielkim finale - komentowali dziennikarze - pisał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, nasz wysłannik na turniej w Londynie.

114 lat i koniec. Wielki wyczyn Igi Świątek na Wimbledonie

Wielu ekspertów mogło spodziewać się zwycięstwa Igi Świątek, ale na pewno nie bez straty gema! Okazuje się, że ostatni raz w finale Wimbledonu kobiet wynik 6:0, 6:0 padł w 1911 roku, czyli 114 lat temu! Wtedy Brytyjka Dorothea Douglass Chambers pokonała takim rezultatem swoją rodaczkę - Dorę Boothby.

Świątek jest również drugą zawodniczką w erze Open, która wygrała 6:0, 6:0 finał turnieju wielkoszlemowego. Dokonała tego tylko Niemka Steffi Graff w 1988 podczas finału Rolanda Garrosa.

Polka jest też czwartą zawodniczką w erze Open, która wygrała 6:0 pierwszego seta w finale Wimbledonu. Wcześniej dokonały tego Billie Jean King, Chris Evert i Martina Navratilova.

Świątek ma już zatem zwycięstwa w finałach trzech turniejów wielkoszlemowych (Wimbledon, Roland Garros i US Open). Do pełni szczęścia brakuje jej triumfu w Australian Open. Z taką formą będzie oczywiście jedną z głównych faworytek do zwycięstwa.

Niewytłumaczalne, co zrobiła Iga Świątek. Cały świat to zobaczył

"Tak wygrywają tylko najwięksi mistrzowie. W swoim szóstym w życiu wielkoszlemowym finale Iga Świątek sięgnęła po szósty tytuł. Rozbiła Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0, czego świat nie widział od czasów Steffi Graf. A my na coś tak imponującego i mimo wszystko niespodziewanego w wykonaniu Igi czekaliśmy 1736 dni, prawie pięć lat!" - pisał po finale w spostrzeżeniach z meczu Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl