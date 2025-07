Dramat podczas meczu Polaka w Wimbledonie. Zaczęła się walka o życie

Alan Ważny i Oskari Paldanius pokonali brytyjsko-amerykańską parę Oliver Bonding/Jagger Leach 5:7, 7:6 (6), 10-5 i triumfowali w turnieju deblowym chłopców w Wimbledonie. To ich drugi juniorski tytuł wielkoszlemowy, wygrali także rywalizację na kortach Rolanda Garrosa.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Dramat na meczu Ważnego w Wimbledonie

Jak donosi Interia, w trakcie finału z udziałem młodego polskiego tenisisty doszło do dramatycznych zdarzeń. Jeden z kibiców zasłabł i potrzebował natychmiastowo pomocy medycznej. Błyskawicznie pojawili się przy nim lekarze.

Wiadomo było, że to starszy mężczyzna, a lekarze interweniowali przy toalecie wewnątrz kortu numer 1. Z tego powodu nie zaistniała potrzeba przerywania meczu Ważnego.

Zobacz też: Sensacyjny transfer Kownackiego?! To byłby hit nad hity w Ekstraklasie

Według Interii sytuacja ze starszym kibicem była na tyle dramatyczna, że w grę wchodziło jego życie. Nie wiadomo jednak, czy udało się go uratować.

Pogoda w rejonie kortów Wimbledonu dziś nie rozpieszcza. Co prawda jest bezchmurne niebo, ale jest jednocześnie upalnie, temperatura wahała się w okolicach 30 stopni Celsjusza. Podobne warunki panowały m.in. w piątek, kiedy było ponad 30 stopni, a także na początku Wimbledonu. Apelowano do widzów, by mieli ze sobą nakrycia głowy i dbali o nawodnienie organizmów.

W trakcie turnieju upał dawał się we znaki kibicom, ponieważ kilkukrotnie potrzebna była interwencja medyczna na trybunach, przerywano mecze na krótki czas. Na szczęście działania ratowników były za każdym razem skuteczne.