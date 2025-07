Tyle Iga Świątek zarobiła za wygranie Wimbledonu. Rekord!

Iga Świątek kapitalnie zaprezentowała się na Wimbledonie. Polka zawsze miała problemy z grą na trawie, ale w tym roku zaliczyła ogromny progres. Nie miała większych problemów z pokonywaniem rywalek i w drodze do finału straciła tylko jednego seta. W decydującym o trofeum spotkaniu czekała ją rywalizacja z Amandą Anisimową. - W każdym kolejnym roku było coraz lepiej, ale mam wrażenie, że w tym sezonie zrobiłam na trawie największy postęp - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Polsatem Sport.

Iga Świątek triumfuje na Wimbledonie! Oto ile zarobiła za zwycięstwo w finale

Finałowy mecz rozpoczął się o godzinie 17:00. Świątek po raz kolejny nie zawiodła i od początku prezentowała się kapitalnie. Nie dawała żadnych szans rywalce, która wydawała się kompletnie bezradna. Polka wygrała pierwszego seta 6:0, a w drugiej partii mecz wyglądał niemal tak samo. Amerykanka popełniała wiele błędów, co wykorzystywała Świątek. Nasza tenisistka bez problemu dowiozła zwycięstwo do końca i drugi set także wpadł na jej konto (6:0).

Tym samym Polka po raz pierwszy w karierze triumfowała na Wimbledonie. To dla niej wielki sukces nie tylko sportowy, ale również finansowy. Za zwycięstwo w finale nasza tenisistka zarobiła trzy miliony funtów, co w przeliczeniu daje 14,77 miliona złotych. Jest to absolutnie rekordowa kwota, ponieważ nigdy w historii Wimbledonu oraz Wielkiego Szlema nie wypłacono tak wielkich pieniędzy za zdobycie tytułu. Anisimowa za porażkę w finale zdobyła natomiast 1,52 miliona funtów, co przy obecnym kursie równa się 7,48 miliona złotych.

Kolejnym wielkoszlemowym turniejem, w którym będziemy mogli obejrzeć w akcji Igę Świątek, będzie US Open, który odbędzie się w dniach 24 sierpnia - 7 września. Będzie to ostatni turniej tej rangi w bieżącym roku.