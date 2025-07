Finał Wimbledonu. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek stanie dziś tj. w sobotę 12 lipca przed szansą wywalczenia pierwszego w seniorskiej karierze tytułu na wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka nie miała łatwego zadania, bo po drodze musiała uporać się z Poliną Kudermietovą, Cathy McNally, Danielle Collins, Clarą Tauson, Ludmiłą Samsonovą i Belindą Bencic.

Droga Igi Świątek do finału Wimbledonu

W zdobyciu tytułu spróbuje jej przeszkodzić Amanda Anisimova, która wyeliminowała takie rywalki jak Aryna Sabalenka, Linda Noskova, czy Julia Putincewa. To będzie jej pierwsze starcie z Igą Świątek w czasach seniorskich. Wcześniej mierzyły się jedynie jako juniorki. - Jej gra robi wrażenie, w trakcie tego turnieju jest bardzo regularna, więc to będzie dla mnie spore wyzwanie. W tourze nigdy nie grałyśmy przeciwko sobie, ale dobiorę do niej odpowiednią taktykę i będę gotowa na ten mecz - powiedziała Polka w rozmowie na antenie Polsatu Sport.

Zawodniczka, która przegra finał, otrzyma premię finansową w wysokości 1,52 mln funtów, co przy obecnym kursie równa się 7,48 mln zł. Natomiast zwyciężczyni zgarnie niemal dwa razy więcej. Konkretnie 3 mln funtów, co odpowiada sumie 14,77 mln zł.

Finał Wimbledonu. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Finał Wimbledonu 2025 Amanda Anisimova - Iga Świątek, zostanie rozegrany o godzinie 17:00 czasu polskiego na korcie centralnym. Transmisję TV przeprowadzi Polsat (ogólnodostępny), Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 (dwa kanały płatne), a stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

