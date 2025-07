Była 10:40. Donald Tusk napisał to o Idze Świątek

Iga Świątek zawalczy o pierwszy tytuł na Wimbledonie. Polka przeszła długą i ciężką drogę do finału tego Wielkiego Szlema. Nie chodzi tylko o same mecze, ale także o to, co działo się wcześniej. Teraz głos nt. osiągnięcia tenisistki zabrał Donald Tusk. Tak podsumował to, co osiągnęła do tej pory.