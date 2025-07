Iga Świątek (4. WTA) już może pochwalić się tym, że zaliczyła najlepszy w karierze turniej na londyńskich kortach. Po raz pierwszy doszła do finału turnieju gry pojedynczej kobiet, powtarzając tym samym sukces dwóch rodaczek. Przed nią w meczu o londyński tytuł zagrały Jadwiga Jędrzejowska w 1937 roku, oraz Agnieszka Radwańska w sezonie 2012. Obie jednak przegrały swoje spotkania, zatem Świątek ma szansę zostać pierwszą Polką, która wygra zawody singlistek Wimbledonu.

By dojść do meczu o tytuł, Świątek pokonała sześć rywalek w turniejowej drabince. Tylko jedna z nich potrafiła doprowadzić w meczu z nią do trzeciego seta. Była to Caty McNally (208. WTA), która w 2. rundzie przegrała 7:5, 2:6, 1:6. Z kolei w ostatnim spotkaniu półfinałowym Polka rozbiła Belindę Bencić 6:2, 6:0.

O której godzinie Świątek gra finał Wimbledonu? Kim jest rywalka Polki?

Przeciwniczką 24-latki w grze o tytuł będzie Amanda Anisimova (12. WTA). Amerykanka w Londynie gra turniej życia i będzie to jej pierwszy wielkoszlemowy finał w seniorskiej karierze. Przewaga doświadczenia przemawia więc za Świątek, która grała pięć takich spotkań: cztery na Rolandzie Garrosie i jedno podczas US Open. Wygrała wszystkie z nich.

Anisimova będzie jednak miała okazję udowodnić, że w tym sezonie Amerykanki rządzą w wielkoszlemowych turniejach. W końcu podczas Australian Open triumfowała Madison Keys, a Roland Garros przyniósł sukces Coco Gauff. W Londynie 23-latka pokazała już swoją wartość, pokonując w półfinale liderkę rankingu WTA, Arynę Sabalenkę (6:4, 4:6, 6:4).

Finał Wimbledonu. O której mecz Świątek - Anisimova? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Finał Wimbledonu 2025 Amanda Anisimova - Iga Świątek, zostanie rozegrany w sobotę 12 lipca o godzinie 17:00 czasu polskiego na korcie centralnym. Transmisję TV przeprowadzi Polsat (ogólnodostępny), Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 (dwa kanały płatne), a stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.