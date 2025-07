Djoković nie wiedział, co się dzieje! Sceny w półfinale Wimbledonu

Pewne było, że w finale Wimbledonu zobaczymy prawdziwy szlagier. Po pokonaniu Taylora Fritza Carlos Alcaraz czekał na zwycięzcę drugiego półfinału między Jannikiem Sinnerem i Novakiem Djokoviciem. Albo mielibyśmy rewanż za finał Rolanda Garrosa, albo trzeci z rzędu finał Hiszpana z Serbem.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Zarówno Sinner, jak i Djoković przystępowali do hitowego pojedynku po urazach. Włoch narzekał na problemy z łokciem, a Serb miał kłopoty z kolanem po tym, jak poślizgnął się w meczu ćwierćfinałowym. Po Djokoviciu było widać, że z trudem wchodzi na coraz wyższe obroty, co bezlitośnie wykorzystywał Sinner w pierwszym secie.

Djoković został przełamany już w trzecim gemie. Sinner grał szybciej od Serba, lepiej się poruszał po korcie. Wykorzystywał całą przestrzeń do swoich zagrań. Trudno było przewidzieć, co zrobi. Był skuteczny z bekhendu, forhendu i przy skrótach.

Djokovicia w tym meczu utrzymywały całkiem dobry serwis i zagrania crossowe, potrafił skutecznie wyrzucić Sinnera z kortu. Dzięki temu pozostawał w kontakcie do ósmego gema. Sinner wygrał go do zera i zrobiło się 5:3. W kolejnym Djoković nadziewał się na precyzyjny return Sinnera. Co prawda zdołał obronić dwa setbole, a potem dwa razy miał okazję na zamknięcie gema, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Zrobił to Sinner po trzecim setbolu, triumfował w tej partii 6:3.

W drugim secie wimbledońska publiczność bardziej sprzyjała Djokoviciowi, chciała bardziej wyrównanego pojedynku. Ale Djoković źle wszedł w tego seta, jakby nie był sobą. Nie był w stanie kontrować Sinnera. Został przełamany przy swoim pierwszym gemie serwisowym, przegrywał 0:3.

U serbskiego tenisisty praktycznie w ogóle nie działał return. W pierwszych dwóch setach zdobył łącznie sześć punktów po returnie. W meczu z takim rywalem, liderem światowego rankingu, to tyle co nic. Nie miał ani jednej okazji do przełamania w tym czasie. Za to Sinner mógł przełamać w ósmym gemie drugiej partii. Serb obronił jednak tę piłkę, potem z trudem wygrał gema. Ale w dziewiątym nie miał nic do powiedzenia. Sinner wygrał seta 6:3 i był coraz bliżej finału.

Zobacz też: A jednak! Boniek ogłosił selekcjonera Polaków. "To pierwszy ruch"

Przed trzecim setem Djoković poprosił o przerwę medyczną, wskazywał na problemy z pachwiną. Po interwencji fizjoterapeuty wrócił do gry w naprawdę dobrym stylu. Wreszcie przełamał Sinnera. Wyraźnie poprawił serwis, grał częściej na ciało. Do tego sam Włoch popełnił kilka niewymuszonych błędów, miał słabszy moment. Djoković prowadził 3:0.

Ale w czwartym gemie Sinner wrócił do skutecznej gry, którą prezentował we wcześniejszych dwóch setach. Doskonale czytał serwis Djokovicia i ściągał go do siatki, grając skróty trudne do skontrowania. Serb najczęściej odgrywał nieczysto. W mgnieniu oka Włoch doprowadził do wyrównania, a chwilę później prowadził 4:3.

W kolejnym gemie Sinnerowi poszło równie gładko, utrzymywał obraną taktykę. W dziewiątym miał dwa meczbole, ale świetnie Djoković się obronił, przyspieszał grę. To Serb wygrał tego gema i pozostał w kontakcie z Włochem. Ale w kolejnym, dziesiątym gemie, Sinner nie pozostawił złudzeń.

Sinner wygrał seta 6:4, cały mecz 3:0 i w niedzielę zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Szykuje się zatem kolejny w ciągu nieco ponad miesiąca kilkugodzinny tenisowy spektakl.

Spotkane trwało godzinę i 53 minuty.