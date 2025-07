Świątek była trzy gemy od wygrania finału. "To się w głowie nie mieści"

Wystarczyły dwa gemy finału US Open 2022, by komentatorzy Eurosportu dostrzegli przerażenie na twarzy Ons Jabeur. W tym meczu działo się mnóstwo. Iga Świątek jednym zachowaniem niemal złamała przepisy, a Tunezyjka w pewnym momencie padła na kort i wyglądała, jakby chciała go jak najszybciej opuścić. Nikt się wtedy raczej nie spodziewał choćby obecności Polki w finale. Z nią samą na czele. Tak samo jak teraz w Wimbledonie.

Świątek bliska kontrowersyjnego zagrania. "Dobrze, że te ręce zostały..."

To właśnie trzy lata temu zaczęła się wielka dominacja Świątek. Szła jak burza w pierwszej części sezonu, notując serię 37 zwycięstw. Zakończyła ją przegraną w słabym stylu w trzeciej rundzie Wimbledonu. Potem zaś była nerwowa porażka w ćwierćfinale w Warszawie i szybko zakończone występy w Toronto i Cincinnati. Ówczesna liderka światowego rankingu przystępowała więc do US Open bez wielkiej presji oraz oczekiwań i z tej szansy świetnie skorzystała. Rosła wraz z kolejnymi meczami, a w finale dała popis godny mistrzyni.

Już w pierwszych akcjach pokazała, że gra o wielką stawkę to warunki, w których się rewelacyjnie odnajduje. Jabeur z kolei od początku wydawała się spięta i zdenerwowana.

- Trochę przerażona - ocenili mimikę Tunezyjki przy stanie 2:0 dla Polki komentatorzy.

Znana z urozmaiconej gry tenisistka z Afryki była zbyt wolna, by stworzyć wtedy jakiekolwiek zagrożenie dla rywalki. Przy wyniku 3:1 kibice dostali szaloną akcję pod siatką, która zakończyła się popisowym przykładem instynktu Świątek. Ale niewiele brakowało, by groziła jej strata punkty. W trakcie tej wymiany wykonała bowiem wcześniej ruch, który przypominał słynny "Dudek dance" i niemal zrobiła zakazanego "pajacyka". W tenisie takie przeszkadzanie przeciwnikowi jest karane.

- Dobrze, że te ręce zostały na tym poziomie - ocenił jeden z komentatorów.

W kolejnych minutach meczu dominacja Polki nie podlegała dyskusji. Świetnie radziła sobie w trudnych sytuacjach, dobiegała do siatki i efektownie kończyła skróty Jabeur, a potem odwracała się i z zaciśniętą pięścią zerkała na osoby w swoim boksie.

"To jest rozpacz". Wybryk kibica wybił z rytmu Świątek

Początkowo w drugiej partii Świątek kontynuowała świetną passę. W drugim gemie wygrała kolejną dłuższą wymianę, która zakończyła się błędem rywalki. Ta sfrustrowana rzuciła rakietą.

- W momencie uderzenia już wiedziała, że mała klęska za chwilę się czai - stwierdził komentator.

Trudno się dziwić reakcji piątej wówczas w rankingu WTA tenisistki, bo walczyła z całych sił, ale nic to nie dawało. Chwilę potem rzuciła się ofiarnie do piłki i padła na kort. Gdy kamera zrobiła zbliżenie na jej twarz, to komentatorzy znów nie mieli wątpliwości.

- To jest rozpacz. Ja bym powiedział, że ona nie chce tam grać. Nie chce grać piłek, które będą wracać do jej bekhendu - ocenił jeden z nich.

Wszystko wydawało się układać idealnie dla Świątek, która prowadziła 3:0, wygrywając sześć gemów z rzędu. Po chwili Tunezyjka zmniejszyła nieco stratę, utrzymując podanie, ale wtedy też jeszcze trudno było się spodziewać tego, co nastąpiło po chwili. Polka szykowała się właśnie do pierwszego serwisu, gdy z trybun ktoś gwizdnął.

- Co to jest za zachowanie, to się w głowie nie mieści. Ja rozumiem szum, okrzyk, ale gwizdy? I to przed serwisem - denerwował się komentator.

Ten nietypowy dla turniejów tenisowych wybryk nie pozostał bez wpływu na 21-letnią wtedy Polkę. Po chwili posłała piłkę prosto w środek kortu, a gdy ta do niej wróciła, to ją zepsuła. Nieco później straciła zaś podanie, a potem wciąż przydarzały się jej błędy, których wcześniej unikała. Jabeur dostrzegła szansę na powrót i ją wykorzystała, doprowadzając do remisu 4:4.

Świątek tylko zerknęła na ekran. Słynny aktor ją rozproszył. Historyczny wyczyn Polki

Pierwszą piłkę meczową Świątek miała w 12. gemie, ale jej nie wykorzystała. Tunezyjka stała się w tej części spotkania bardzo wymagającą przeszkodą. W kluczowym momencie tie-breaka zabrakło jej jednak chłodnej głowy. Po jej autowym zagraniu, dzięki któremu Polka objęła prowadzenie 4-2, kopnęła piłkę ze złością. Na aut też posłała ostatnią piłkę w tym meczu, a Świątek padła na kort i zakryła twarz. Potem gdy kamera jeszcze kilka razy pokazywała ją z bliska, to widać było, że wciąż nie może uwierzyć w to, co się przed chwilą wydarzyło.

A po pewnym czasie Polka sięgnęła po telefon i w poście na portalu X (wtedy: Twitterze) przyznała, że podczas tamtego meczu raz się rozproszyła. Potem wróciła do tego podczas wywiadu na potrzeby serialu Netfliksa "Break Point". Chodziło o moment, w którym na ekranie pokazano aktora znanego z kultowego serialu "Przyjaciele".

- Dużo energii wkładałam w to, by nie patrzeć na ekran. Zrobiłam to raz i pokazywali Matthew Perry'ego na trybunach. Uwielbiam "Przyjaciół" i to była jedyna rzecz, która mogła mnie rozproszyć - wspominała to potem ze śmiechem Polka.

Tamtym sukcesem Świątek udowodniła, że potrafi wygrywać tytuły wielkoszlemowe nie tylko na ukochanej ziemi. Wówczas miała w dorobku dwa triumfy w Roland Garros. Obecnie ma ich cztery i w sobotę stanie przed szansą na skompletowanie zwycięstw w tych najbardziej prestiżowych turniejach na wszystkich trzech typach nawierzchni. W rozpoczynającym się o godz. 17 czasu polskiego finale Wimbledonu zmierzy się z Amandą Anisimovą. Z Amerykanką nigdy wcześniej nie rywalizowała jako seniorka (w czasach juniorskich raz - wygrała w 2016 roku w ramach drużynowego Fed Cup).