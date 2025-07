Nagła zmiana u Igi Świątek! Tego nikt się nie spodziewał

Iga Świątek jeszcze do niedawna uchodziła za tenisistkę, która nie przepada za kortami trawiastymi. Nie wygrała na nich zresztą ani jednego turnieju w seniorskiej karierze. Ten sezon zdaje się jednak temu zaprzeczać. To właśnie na trawie Polka awansowała do swoich dwóch tegorocznych finałów - napierw w Bad Homburg, a teraz na Wimbledonie. Pozytywną zmianę widzą także eksperci.

Świątek zachwyca na Wimbledonie. Ekspertka wskazała powód. "Musiała dorosnąć"

Postęp, jaki wykonała Świątek na tego typu nawierzchni, chwaliła na antenie TVP Sport była polska tenisistka Paula Kania-Choduń. - W tegorocznym Wimbledonie widać radość na jej twarzy, widać, że przebywanie na tym korcie sprawia jej frajdę. Iga zaczęła rozumieć tę nawierzchnię - bardzo specyficzną, bo zmienia się ona w trakcie trwania turnieju. W innych turniejach poza kortami trawiastymi nie jest to możliwe, żeby nawierzchnia tak się zmieniała. To dodatkowo utrudnia polubienia się z trawą, lecz Iga wygląda naprawdę bardzo dobrze - podkreślała.

Zdaniem ekspertki duży wpływ na poprawę gry Świątek na trawie mógł mieć jej nowy szkoleniowiec Wim Fissette. - Widać, że Iga musiała polubić się z tą trawą, zrozumieć, że ta piłka nie zawsze idealnie do niej doleci, ale też musiała dorosnąć, żeby zaufać trenerowi. Umówmy się: to jest taka zawodniczka, że wystarczy jej nie przeszkadzać i już będzie jedną z najlepszych na świecie. Musiała jednak przestawić się na to, żeby dopuścić do siebie jakieś nowe informacje, przyjąć i wykorzystać je w meczu - tłumaczyła.

Oto co zmieniła Świątek przed Wimbledonem. "Ufa tym uderzeniom"

Przystosowanie się do nielubianej nawierzchni to jednak nie wszystko. Kania-Choduń zauważyła także, że Świątek poprawiła kilka elementów gry, dzięki czemu na Wimbledonie prezentuje się znacznie lepiej. - Wygląda na to, że Iga czuje się pewniej z serwisem. Jest on szybszy, więc musiała zostać wykonana duża praca nad tym aspektem. Dodatkowe elementy to na przykład slajs i returnowanie slajsem. To coś, co Iga zaczęła wprowadzać w tym sezonie, lecz bardzo rzadko. Teraz widać, że Iga ufa tym uderzeniom - wyjaśniła.

Idze Świątek w tegorocznym Wimbledonie pozostaje już tylko sobotni finał. Polka zmierzy się w nim z Amandą Anisimovą. Początek o godz. 17:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.