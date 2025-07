Cały świat mówi o ulubionym daniu Świątek. "The New York Times" wydał wyrok

- Mam swoje ulubione danie, jadłam je w dzieciństwie. To makaron z truskawkami, do tego z jogurtem. Powinniście spróbować, to jest świetne! - powiedziała przed tygodniem Iga Świątek (4. WTA) po meczu trzeciej rundy Wimbledonu. Tym wyznaniem Polka wywołała niemałe poruszenie w tenisowym świecie, w którym mało kto słyszał o takim daniu.

Tego samego dnia Świątek opublikowała zdjęcie, że dopięła swego i zakończyła dzień, jedząc makaron z truskawkami. - Rozmawiałem z nią. Powiedziałam jej: "Co zrobiłaś? Teraz chcą spróbować truskawek i makaronu!". Nie chciałbym być na jej miejscu… Życzę jej powodzenia, kiedy wróci do Włoch - tak z kolei "aferę truskawkową" skomentował włoski tenisista Flavio Cobolli (24. ATP).

"The New York Times" przyjrzało się ulubionemu daniu Igi Świątek

Całą sprawą aż zainteresował się "The New York Times" i współpracujący z gazetą kucharz Vaughn Vreeland, którego na Instagramie obserwuje aż 86 tysięcy osób. Amerykanin postanowił przygotować "makaron z truskawkami (Polish Strawberry Pasta)" i ocenić, cóż takiego rozsławiła w ostatnich dniach Iga Świątek.

Vreeland podał cały przepis i przedstawił jak zrobić to danie, a na koniec je ocenił. - Szczerze? To jest naprawdę dobre! Okej, Iga - powiedział kucharz, aprobując to nietypowe dla sporej części świata połączenie.

"Gwiazda tenisa chwaliła makaron truskawkowo-jogurtowy. Wimbledonowi zaparło dech w piersiach" - tak z kolei całą sprawę opisywało na swojej stronie "The New York Times". O komentarz gazeta poprosiła Adrianę Marczewską, polską autorkę książek kucharskich i prezenterkę telewizyjną. - To jedno z tych dań, które pamięta każde polskie dziecko. Dla mnie, jako szefowej kuchni i dziennikarki kulinarnej, jest to danie zarówno głęboko sentymentalne, jak i zaskakująco kompletne. Ma wszystkie elementy idealnego dania: węglowodany, owoce, nabiał, cukier i sporą dawkę nostalgii - powiedziała.

"Truskawek w Polsce jest pod dostatkiem: kraj ten jest drugim co do wielkości producentem tych owoców w Unii Europejskiej, co może dawać pewne wyobrażenie o ich nieoczekiwanym zastosowaniu. Jednak Polacy nie są obcy połączeniu słodkich owoców ze skrobią" - zauważyło "The New York Times", odnosząc się do pierogów z jagodami.

W finale Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą (12. WTA), dla której to pierwszy finał turnieju Wielkiego Szlema w karierze. Będzie to też pierwsze bezpośrednie spotkanie obu pań. A która wygra? O tym przekonamy się już w sobotę 12 lipca, gdy o godz. 17:00 rozpoczną mecz na korcie centralnym. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.