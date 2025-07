Anisimova kontra Świątek. Oto co Amerykanka powiedziała o Polce

Iga Świątek awansowała do pierwszego finału Wimbledonu w karierze. Polka pokonała Belindę Bencić 6:2, 6:0, stając się trzecią w historii naszego kraju finalistką tego wielkoszlemowego turnieju. - Nigdy nawet nie marzyłam o tym, że zagram w finale Wimbledonu. Jestem bardzo podekscytowana i dumna z siebie. Tenis ciągle mnie zaskakuje. Mimo młodego wieku myślałam, że na kortach przeżyłam wszystko, ale do tej pory nie umiałam dobrze grać na trawie. To pierwszy raz, jestem bardzo podekscytowana i po prostu się tym cieszę - wyznała w pomeczowym wywiadzie.

Amanda Anisimova zabrała głos nt. Igi Świątek. "Inspiracja"

Przeciwniczką Igi Świątek będzie Amanda Anisimova, która wyeliminowała Arynę Sabalenkę - liderkę światowego rankingu. Polka po meczu została zapytana nt. kolejnej rywalki, z którą nie grała w tourze, tylko w czasach juniorskich. - Potrafi grać wspaniały tenis, lubi szybką nawierzchnię. Muszę być gotowa na szybkie uderzenia, na to, że będzie proaktywna, ale muszę też skupić się na sobie i jutro przygotować taktykę, bo tak jak mówię, znam ją z juniorów, wiem jak gra, ale nigdy nie grałyśmy ze sobą w WTA. Chyba. Nie mam dobrej pamięci. Jutro będę się przygotowywać tak jak na każdy inny mecz - powiedziała.

Amanda Anisimova dopiero później poznała swoją przeciwniczkę w meczu o tytuł. Na pomeczowej konferencji prasowej oczywiście nie zabrakło pytania nt. Polki. Amerykanka w przepięknych słowach wypowiedziała się nt. swojej rywalki. "Iga jest niesamowitą zawodniczką. Dla mnie również była inspiracją. Jej etyka pracy i wszystkie osiągnięcia są naprawdę inspirujące. Jestem pewna, że to będzie niesamowity mecz" - wyznała, cytowana przez The Tennis Letter w serwisie X.

"Ponowne zmierzenie się z niewiarygodną zawodniczką będzie czymś wyjątkowym. Mam nadzieję, że uda mi się wnieść trochę wysokiej jakości tenisa i sprawić, że będzie to bitwa. Po prostu wyjdę i będę cieszyć się każdą chwilą i starać się nie myśleć o tym, co jest na linii" - zakończyła.

Kiedy finał Wimbledonu Świątek - Anisimova?

Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w finale Wimbledonu zaplanowany został na sobotę 12 lipca. Początek o godzinie 17:00. Jak przypomniał Błażej Winter ze Sport.pl - w porównaniu z poprzednimi edycjami zaszła więc spora zmiana. W poprzednich latach finał singla pań rozpoczynał się o godz. 15:00.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu oraz online w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstowa relacja na żywo będzie dostępna także na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.