Tak wygląda ranking WTA po awansie Świątek do finału Wimbledonu!

Iga Świątek od początku sezonu nie zachwycała, od ponad roku nie wygrała ani jednego turnieju, a mimo to zagra w finale Wimbledonu. 24-latka na niezbyt lubianej przez siebie trawie zaskoczyła wszystkich. Po raz pierwszy w karierze weszła do półfinału tej imprezy, a w nim pokonała Belindę Bencić 6:2, 6:0. Teraz czeka ją mecz o szósty w karierze tytuł Wielkiego Szlema, a także trzecie miejsce w rankingu WTA.

Wielka szansa przed Igą Świątek. Wróci na podium rankingu WTA?

Pomimo czwartkowej wygranej Polka nadal zajmuje w nim czwartą pozycję. Na koncie ma 6113 punktów, czyli o 310 mniej od trzeciej Jessiki Peguli. Jeśli jednak Polka wygra sobotni finał, będzie miała 6813 punktów, a więc o 390 więcej od Amerykanki.

Świątek już teraz zmniejszyła także dystans do dwóch najwyżej notowanych rywalek. Mimo to liderująca Aryna Sabalenka, która odpadła w półfinale Wimbledonu z Amandą Anisimovą, wciąż ma o ponad połowę więcej punktów - dokładnie 12420. Z kolei strata do drugiej Coco Gauff zmniejszyła się w przypadku Polki do 1556 "oczek".

Tak wygląda najlepsza "10" rankingu WTA przed finałem z udziałem Igi Świątek

Nasza tenisistka ma też w miarę bezpieczną przewagę nad kolejnym zawodniczkami. Piąta Mirra Andriejewa traci do niej równo 600 punktów, a szósta Qinwen Zheng ponad 1300. Na siódme miejsce przesunęła się druga z finalistek - Amanda Anisimova. Amerykanka przez cały turniej awansowała o pięć pozycji. Na koncie ma teraz 4497 punktów. W przypadku wygranej w finale będzie ich miała aż 5197 i wyprzedzi także Zheng.

Czołową dziesiątkę zestawienia zamykają Madison Keys, Jasmine Paolini i Paula Badosa. Największy spadek zanotowała Włoszka, która straciła aż cztery lokaty. Mimo porażek w pierwszej rundzie miejsca w najlepszej "30" zachowały Magdalena Fręch i Magda Linette. Obecnie zajmują odpowiednio 24. i 28. pozycję.

Ranking WTA LIVE po meczu Świątek - Bencić: