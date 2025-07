Zaskakujące przygotowania rywalki Świątek. "Robię to przed snem"

Iga Świątek świetnie spisuje się na Wimbledonie. Polka bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału, gdzie jej rywalką była Ludmiła Samsonowa. Nasza tenisistka znów nie zawiodła i pokonała Rosjankę 6:2, 7:5. "W stresowych momentach Iga była świetna. Zero nerwów, wyciągnięte najlepsze ołówki z piórnika. Brawo" - napisali eksperci po meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Belinda Bencić powiedziała, jak przygotowuje się do meczu ze Świątek

W półfinale Świątek czekać będzie starcie z Belindą Bencić. Szwajcarka wcześniej pokonała 7:6, 7:6 wyżej notowaną Mirrę Andriejewą. Na pomeczowej konferencji prasowej wypowiedziała się o nadchodzącym spotkaniu z Polką i zdradziła, jak się do niego przygotowuje.

- To duże wyzwanie i bardzo się cieszę, że będę z nią grać. Stoczyłyśmy kilka zaciętych meczów. Nie jestem typem, który wszystko zapisuje. Dla mnie to bardziej wyobrażanie sobie różnych zagrań. Ważne jest dla mnie, żebym robiła to przed pójściem spać. Kiedy zasypiam, robię to nieświadomie. To coś, co dzieje się naturalnie i potem jestem w stanie to w pewnym sensie zapamiętać - powiedziała.

Świątek i Bencić grały ze sobą cztery razy. Polka wygrała trzy mecze, Szwajcarka jeden, na US Open 2021. Polka okazywała się lepsza w Adelajdzie w 2021 r. oraz w United Cup i Wimbledonie dwa lata temu. Ostatni raz zmierzyły się właśnie w Londynie. W 2023 roku Świątek pokonała Bencić i wówczas awansowała do ćwierćfinału. Był to najlepszy wynik naszej zawodniczki na angielskich kortach, który teraz pobiła.

Spotkanie Igi Świątek z Belindą Bencić odbędzie się w czwartek około godziny 16:00. Rozpocznie się po meczu Amandy Anisimowej z Aryną Sabalenką.