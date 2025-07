O której gra dzisiaj Świątek na Wimbledonie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (4. WTA) w środowym ćwierćfinale Wimbledonu pokonała 6:2, 7:5 Ludmiłę Samsonową (19. WTA), dzięki czemu po raz pierwszy w karierze awansowała do najlepszej czwórki londyńskiego turnieju. I nie musi na tym poprzestać.

Kiedy gra Świątek na Wimbledonie? O której dzisiaj mecz Świątek - Bencic?

Kolejną rywalką Polki będzie Belinda Bencic (35. WTA), mistrzyni olimpijska z Tokio i dawna czwarta rakieta świata, która chce odbudować dawną pozycję po przerwie na narodziny dziecka. W Wielkiej Brytanii pokonała już m.in. Mirrę Andriejewą (7. WTA) czy Jekatierinę Aleksandrową (17. WTA), dzięki czemu osiągnęła drugi w karierze wielkoszlemowy półfinał (po US Open 2019). A na pewno marzy jej się pierwszy finał.

W przeszłości Świątek i Bencic grały ze sobą czterokrotnie. Historia przemawia na korzyść pierwszej z nich, która cztery lata temu wygrała w Adelajdzie oraz dwa lata temu w United Cup i Wimbledonie, natomiast przegrała w US Open 2021. Wspomniane starcie w Londynie było trzysetowe [6:7(4-7), 7:6(2), 6:3 dla Polki], co może być pewnym sygnałem przed nadchodzącym meczem.

- Nie sądzę, żebyśmy były do siebie podobne. Myślę, że Iga gra bardzo fizycznie i nadaje piłce dużo rotacji. Ja gram trochę bardziej płasko. Dlatego to będzie bardzo ciekawy mecz - mówiła Bencic. Ta, która zwycięży, awansuje do finału, gdzie zagra z Aryną Sabalenką (1. WTA) lub Amandą Anisimovą (12. WTA).

O której godzinie dzisiaj gra Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Bencic? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w półfinale Wimbledonu 2025 zostanie rozegrany w czwartek 10 lipca jako drugi od godziny 14:30 czasu polskiego (na korcie centralnym). Transmisję TV przeprowadzi Polsat (ogólnodostępny), Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 (dwa kanały płatne), a stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.