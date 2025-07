Podwójny awans Świątek! Polka jest niesamowita

Wimbledon jak na razie zdecydowanie idzie po myśli Igi Świątek. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że Polka nie lubi i nie radzi sobie w grze na kortach trawiastych, to w ostatnich dniach wygląda na nich świetnie. Podczas wielkoszlemowego turnieju w Londynie pokonała już pięć tenisistek. I tylko jedna - Caty McNally - zdołała jej skraść seta. Wszystkie pozostały pojedynki 24-latka wygrywała w miarę komfortowo.

Podwójny awans Igi Świątek. Polska tenisistka ma się z czego cieszyć

Nie inaczej było w środę, mimo pewnego oporu Rosjanki w drugiej partii. Polka mówiła po meczu z Samsonową: - Od początku grałam swój tenis i "dociskałam" rywalkę, w drugim secie gra nieco się wyrównała. Chciałam utrzymać serwis, zamknąć mecz, ale wynik zrobił się na styku. Cieszę się, że domknęłam to spotkanie w końcówce drugiego seta - podsumowała 24-latka na świeżo po pojedynku.

Nasza tenisistka nie zdawała sobie pewnie wówczas sprawy, że w środę osiągnęła podwójny sukces. Awans do półfinału Wimbledonu pozwolił jej też... awansować na 2. miejsce w wirtualnym rankingu WTA Race (obejmuje wyłącznie wydarzenia z tego sezonu). Polka wyprzedziła Cori Gauff i z 4763 punktami na koncie ustępuje obecnie tylko Arynie Sabalence (7395). Może to być o tyle zaskakujące, że w ostatnim czasie Świątek jest regularnie krytykowana za gorszą grę niż w poprzednich sezonach. A jednak dalej należy do światowego topu.

Iga Świątek w półfinale Wimbledonu zmierzy się z Belindą Bencic, która pokonała Mirrę Andriejewą. Początek meczu w czwartek ok. godziny 16:30.