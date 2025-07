Wimbledon wchodzi w decydującą fazę. Zarówno w kobiecym, jak i w męskim turnieju singlowym pozostało zaledwie po czterech uczestników. Wśród nich jest oczywiście Iga Świątek (4. WTA), która czeka na mecz z Belindą Bencić (35. WTA). W drugim pojedynku zobaczymy natomiast Arynę Sabalenkę (1. WTA) i Amandę Anisimovą (12. WTA). Nieco dłużej na ostateczne rozstrzygnięcia czekaliśmy w turnieju panów.

Faworyci nie zawiedli. Poznaliśmy półfinalistów męskiego Wimbledonu. Oto pary

Pierwszą parę półfinałową w męskim singlu poznaliśmy co prawda już we wtorek. Wtedy to Carlos Alcaraz (2. ATP) pokonał bardzo pewnie w trzech setach Brytyjczyka Camerona Norriego (61. ATP) 6:2, 6:3, 6:3. Z kolei Taylor Fritz (5. ATP) wyeliminował pogromcę Kamila Majchrzaka (109. ATP) Karena Chaczanowa (20. ATP) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (4). Wtedy też stało się jasne, że Hiszpan i Amerykanin o finał zagrają między sobą.

O tym, kto do nich dołączy, miały zadecydować środowe starcia Jannika Sinnera (1. ATP) z Benem Sheltonem (10. ATP) oraz Flavia Cobollego (24. ATP) z Novakiem Djokoviciem (6. ATP). Do niespodzianek jednak nie doszło. Choć lider światowych list miał spore problemy w IV rundzie i do ćwierćfinału wszedł tylko dzięki temu, że jego rywal skreczował (wcześniej przegrał dwa sety z Grigorem Dimitrowem), z Amerykaninem spokojnie sobie poradził. Po dwóch godzinach i 21 minutach wygrał 7:6 (2), 6:4, 6:4 i spokojnie czekał na kolejnego rywala.

Już wiadomo, że będzie nim Novak Djoković. 38-letni weteran i siedmiokrotny triumfator Wimbledonu pokonał Cobollego, choć potrzebował do tego czterech setów. Ostatecznie zwyciężył 6:7 (6), 6:2, 7:5, 6:4, co zajęło mu trzy godziny i 13 minut. Tym samym to on będzie rywalizował z Sinnerem. Mecze półfinałowe kobiet zaplanowane są na czwartek 10 lipca. Panowie powalczą dzień później - w piątek 11 lipca.

Pary półfinałowe Wimbledonu:

singiel mężczyzn:

Jannik Sinner - Novak Djoković

Taylor Fritz - Carlos Alcaraz

singiel kobiet: