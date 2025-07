Pilne wieści z Wimbledonu. Jest decyzja ws. meczu Świątek - Bencić

Iga Świątek jest pierwszą Polką od czasów Agnieszki Radwańskiej, która zagra w półfinale Wimbledonu. Reprezentantka Polski pokazuje w tym sezonie, że dawne bolączki związane z grą na trawie już jej nie przeszkadzają. W kilku meczach pokazała się już z naprawdę dobrej strony.

Świątek zagra w półfinale Wimbledonu. Znamy godzinę meczu z Bencić

Pierwszy set ćwierćfinałowego spotkania Świątek z Ludmiłą Samsonową był w wykonaniu Polki niemal perfekcyjny i wygrała go aż 6:2. W drugim secie - choć był on dużo bardziej wyrównany - Iga Świątek również pokazała klasę. Rosjanka grała w nim zdecydowanie lepiej, ale Świątek wytrzymała jej napór, nie załamała się słabszym okresem własnej gry i zwyciężyła 7:5.

W półfinale Wimbledonu reprezentantka Polski zagra z Belindą Bencić. Szwajcarka pokonała Mirrę Andriejewą 7:6, 7:6. To dla niej drugi najlepszy turniej wielkoszlemowy w karierze - do tej pory półfinał osiągnęła tylko na US Open w 2019 roku. Na Wimbledonie nigdy nie zaszła dalej niż do IV rundy.

Półfinałowy mecz Igi Świątek z Belindą Bencić odbędzie się już w czwartek 10 lipca - zaledwie dzień po ćwierćfinałach. Polka przyznała, że nie jest to dla niej standardowa sytuacja. - To na pewno trochę inny rytm niż zwykle na turniejach wielkoszlemowych. Wydaje mi się, że tylko dwa razy grałam w ten sposób. Dzisiaj będę odpoczywać, nie będę zbyt mocno świętować i skupię się na kolejnym meczu. Jutro będę gotowa - mówiła po meczu.

Organizatorzy właśnie podali godzinę tego starcia. Mecz Świątek będzie drugim spotkaniem (wcześniej Sabalenka zagra z Anisimową) od godz. 14:30 czasu polskiego. Polka na korcie powinna się pojawić ok. godz. 16:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia półfinałowego meczu Wimbledonu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.