Iga Świątek w meczu z Ludmiłą Samsonową pokazała dwa oblicza. W pierwszym secie nie dała rywalce żadnych szans i wygrała 6:2. Niestety w kolejnym roztrwoniła wypracowaną przewagę. Choć prowadziła 3:0, a potem 4:2, dwukrotnie dała się przełamać i byliśmy świadkami nerwowej końcówki. W decydującym momencie Polka pokazała jednak mistrzowską klasę. Nie dała rywalce doprowadzić do tie-breaka i zwyciężyła 7:5. Dzięki temu po raz pierwszy w karierze zameldowała się w półfinale Wimbledonu. A jak na jej wyczyn reagują eksperci?

Życiowy wyniki Igi Świątek. Tak podsumowano mecz z Samsonową. "I set bliski perfekcji"

- Iga Świątek w półfinale Wimbledonu! Fantastyczna radość po meczu, I set bliski perfekcji, w drugim sprawdzian, ale znów wytrzymane kluczowe momenty. Rośnie z meczu na mecz - podsumował Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

- W drugim secie niespodziewanie zrobiło się ciężko - podniosła poziom Samsonowa, zaczęła grać stabilnie, dorzuciła poważne zagrożenie forehandem. Super, że mentalnie Iga to wytrzymała. Bo o resztę, a zwłaszcza przygotowanie fizyczne chyba zawsze jesteśmy spokojni - ocenił Żelisław Żyżyński z Canal + Sport.

- Nawet w wybitnym sezonie 2022 Iga nie wygrała tylu meczów w turniejach wielkoszlemowych w Melbourne, Paryżu i Londynie, co w tym trwającym "słabym" 2025. PS. Tak, wiem, liczą się trofea. Ale te liczby wciąż sporo mówią i imponują - dodał w kolejnym wpisie.

- Pierwszy półfinał Wimbledonu. Iga Świątek, pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema, pokonuje Ludmiłę Samsonową 6:2, 7:5 i awansuje do swojego dziewiątego półfinału Wielkiego Szlema, pierwszego w Wimbledonie. Dotarła do półfinału we wszystkich trzech turniejach wielkoszlemowych w 2025 roku - odnotował portugalski dziennikarz Jose Morgado.

Wielki mecz Igi Świątek. Od razu to zauważyli. "W stresowych momentach Iga była świetna"

- 108 minut trwał ćwierćfinał Igi Świątek. Ćwierćfinał wygrany!!! Polka jest w najlepszej czwórce Wimbledonu! 6:2, 7:5 z Samsonową. Brawo!!! A ja już pakuję i jutro lecę do Lądka... - napisał Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

- Świątek w półfinale Wimbledonu. Trudny był ten drugi set, ale na własne życzenie. Niedomknięty ten gem przy 40-0. W stresowych momentach Iga była świetna. Zero nerwów, wyciągnięte najlepsze ołówki z piórnika. Brawo - podsumował Hubert Błaszczyk.

- Iga Świątek piąty raz w karierze pokonała Ludmiłę Samsonową i pierwszy raz zagra w półfinale Wimbledonu! 6:2, 7:5 i można regenerować się przed jutrzejszym meczem, którego stawką będzie miejsce w finale. Rosjanka ograna przez Polkę na każdej nawierzchni. Jazda! - napisał Szymon Przybysz.