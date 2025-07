Świątek przyłożyła palec do ust. Sceny po awansie do półfinału Wimbledonu

Do tej pory Iga Świątek nie radziła sobie na trawie najlepiej. Przed tegorocznym Wimbledonem jej najlepszym rezultatem w tym turnieju był ćwierćfinał z 2023 roku. Dziś reprezentantka Polski stanęła przed szansą na pobicie tego wyniku.

Iga Świątek w półfinale Wimbledonu. "Oby to trwało jak najdłużej"

I ją wykorzystała. Bardzo długo Iga Świątek nie miała większych problemów z Ludmiła Samsonową. Pewnie wygrała pierwszego seta 6:2. Choć druga część meczu była trochę bardziej wyrównana - a Polka zaczęła popełniać błędy - to Samsonowa ostatecznie była gorsza od reprezentantki Polski i przegrała drugiego seta 5:7. Po zakończeniu spotkania Świątek nie ukrywała wielkiej radości związanej z awansem, ale najpierw... kamera przyłapała ją jak prosi jednego z chłopców do podawania piłek o więcej ręczników - ostatnio przyznała, że traktuje je jako pamiątki.

Chwilę później udzieliła pomeczowej wypowiedzi. - Szczerze mówiąc to świetne uczucie. Mimo, że to już połowa turnieju, to dostałam po tej wygranej gęsiej skórki. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna. Jedziemy dalej! - zaczęła.

- Naprawdę dobrze mi się gra w tym roku. Oby to trwało jak najdłużej. Czuję, że zrobiłam postępy na tej nawierzchni. Będę robić to, co do tej pory. - mówiła o grze na trawie. - To również przyjemność grać przed taką publicznością. Dzięki za wsparcie! - zwróciła się do kibiców.

Świątek skomentowała też fakt, że już jutro musi grać mecz półfinałowy. - To na pewno trochę inny rytm niż zwykle na turniejach wielkoszlemowych. Wydaje mi się, że tylko dwa razy grałam w ten sposób. Dzisiaj będę odpoczywać, nie będę zbyt mocno świętować i skupię się na kolejnym meczu. Jutro będę gotowa - zapowiedziała.

Iga Świątek jest pierwszą polską zawodniczką od czasów Agnieszki Radwańskiej, której udało się awansować do półfinału Wimbledonu. Tę fazę turnieju była tenisistka osiągała trzykrotnie - w 2012, 2013 i 2015 roku.

W półfinale Wimbledonu Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Belinda Bencić - Mirra Andriejewa. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.