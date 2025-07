Poruszenie na Wimbledonie. Gwiazda tenisa nagle zwołała konferencję

Włoski tenisista do Wimbledonu przystąpił jako 138. zawodnik rankingu. Wcześniej, przez cały sezon, nie był w stanie wygrać ani jednego spotkania w zawodach rangi ATP - czasem przeplatał je zresztą startami w Challengerach. Trudno zatem było spodziewać się od niego czegokolwiek w Wimbledonie, ale Fognini miło wszystkich zaskoczył. Jego mecz z Alcarazem trwał ponad 4 godziny i mógł zakończyć się zwycięstwem zarówno jednej, jak i drugiej strony.

Fabio Fognini ogłosił. To koniec

Od tamtego emocjonującego spotkania minął już ponad tydzień i Fognini postanowił o sobie przypomnieć. Dzisiaj ogłosił, że w Londynie, odbędzie się konferencja prasowa z jego udziałem. Niektórzy dziennikarze przeczuwali, co to może oznaczać. I faktycznie: przypuszczenia się potwierdziły. 38-latek oznajmił, że przechodzi na emeryturę. Wimbledon 2025 będzie jego ostatnim turniejem w karierze.

Co ciekawe, pierwotnym planem Fogniniego było zakończenie kariery po sezonie 2025. Uznał jednak, że za sprawą spektaklu, który dał wraz z Alcarazem, w idealny sposób pożegnał się z kibicami. - To był ciężki tydzień. Musiałem jednak pomyśleć o innych rzeczach, o tym, że zostałem ojcem na pełen etat. To niełatwe, bo pracuję w tej branży od dwudziestu lat i nie potrafię robić niczego innego. Ale myślę, że nie mogłem sobie wymarzyć lepszego zakończenia - przekazał Włoch na konferencji.

Fabio Fognini profesjonalną karierę rozpoczął w 2004 roku. Od tamtego czasu wygrał dziewięć turniejów rangi ATP, głównie na nawierzchni ceglanej. Za jego największy sukces należy uznać triumf w Monte Carlo w 2019 roku oraz zwycięstwo w deblowym Australian Open w 2015 roku.