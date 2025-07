Jest pięknie! Tak wygląda ranking WTA po kapitalnym meczu Świątek - Samsonowa

Iga Świątek rozgrywa zdecydowanie najlepszy Wimbledon w karierze. Potwierdziła to w środowym ćwierćfinale przeciwko Ludmile Samsonowej. Polka od początku dominowała na korcie, imponowała returnem i w pierwszym secie oddała przeciwniczce zaledwie dwa gemy. W drugim prowadziła już 3:0, ale dwa razy dała się przełamać. Na szczęście nie przeszkodziło jej zwyciężyć 7:5 i zamknąć cały mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Świątek. Podium coraz bliżej

Dzięki temu, że wygrała i awansowała do półfinału, Świątek zarobiła dodatkowe 350 punktów do światowego rankingu. W sumie przez cały turniej powiększyła już swój dorobek o 650 "oczek". Obecnie ma ich w sumie 5593. Nie zmienia się za to jej pozycja. Polka, tak jak przed startem turnieju, zajmuje obecnie czwarte miejsce. Cały czas zmniejsza jednak różnicę do podium.

Na ten moment w rankingu live od trzeciej Jessiki Peguli dzieli ją 830 punktów. Świątek uda się wyprzedzić Amerykankę tylko w przypadku końcowego triumfu. Wówczas Polka będzie miała 6813 punktów, a jej rywalka, która z Wimbledonem pożegnała się już w pierwszej rundzie, nadal 6423. Pierwsza dwójka na razie pozostaje poza zasięgiem naszej tenisistki. Prowadząca Aryna Sabalenka zgromadziła aż 12420 "oczek" i wciąż walczy o zwycięstwo w turnieju. Z kolei Coco Gauff ma ich w dorobku 7669.

Świątek będzie musiała bronić czwartej pozycji? Taka może być stawka półfinału Wimbledonu

Niestety Świątek z niepokojem musi również spoglądać na to, co dzieje za jej plecami. Tuż za nią plasuje się Mirra Andriejewa, która w trakcie Wimbledonu przesunęła się o dwie pozycje do góry. Obie panie mogą spotkać się w półfinale i wówczas rozstrzygną między sobą losy czwartego miejsca. W tym momencie między nimi jest 430 punktów różnicy. Jeśli jednak Rosjanka pokona Belindę Bencić i wejdzie do półfinału, zmniejszy ją do zaledwie 80.

Kolejne miejsca zajmują natomiast tenisistki, które nie są w stanie zagrozić Idze Świątek. 6. Qinwen Zheng i 7. Madison Keys odpadły już z turnieju. Wciąż gra w nim za to 8. Amanda Anisimova, która przebojem wdarła się do TOP 10, awansując już o cztery pozycje. O finał będzie grała z Aryną Sabalenką. Czołową dziesiątkę zamykają Jasmine Paolini i Paula Badosa.

Ranking WTA LIVE po meczu Świątek - Samsonowa: