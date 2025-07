Sabalenka osiagnęła to jako pierwsza! WTA oficjalnie ogłasza

Aryna Sabalenka ma za sobą najtrudniejszy dotąd pojedynek na Wimbledonie. Białorusinka w ćwierćfinale zmierzyła się z Laurą Siegemund i miała ogromne problemy w starciu z niżej notowaną rywalką. Niemka wygrała pierwszego seta, ale liderka rankingu zdołała odwrócić losy rywalizacji i wygrała dwie kolejne partie. Tym samym triumfowała 4:6, 6:2, 6:4 i awansowała do półfinału. Mecz trwał blisko trzy godziny. "Sabalenka strasznie pogubiona, coś niesamowitego" - napisał na Twitterze Dawid Celt.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Aryna Sabalenka zakwalifikowała się do turnieju finałowego. WTA ogłasza

Nie był to jednak jedyny sukces Sabalenki. Okazuje się, że dzięki temu zwycięstwu uzbierała już w tym roku 7395 punktów, co zagwarantowało jej kwalifikacje do WTA Finals. Białorusinka jest pierwszą tenisistką, która dokonała tego w trwającym sezonie. Wieści te ogłosiło WTA.

Przypomnijmy, że na WTA Finals zobaczymy osiem najlepszych tenisistek roku. W tym gronie jak na razie znajduje się również Iga Świątek, która aktualnie zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA Race. Wyprzedzają ją Coco Gauff, czyli obrończyni tytułu, i wspomniana Sabalenka. Turniej finałowy rozpocznie się 1 listopada w Rijadzie.

Aktualny ranking WTA Race

Aryna Sabalenka 7395 pkt Coco Gauff 4609 pkt Iga Świątek 4413 pkt Madison Keys 4105 pkt Mirra Andriejewa 4024 pkt Jessica Pegula 3300 pkt Amanda Anisimova 2933 pkt Jasmine Paolini 2736 pkt

Sabalenka w półfinale Wimbledonu zmierzy się z Amandą Anisimową. To starcie zaplanowane jest na czwartek. W środę o 14:00 ćwierćfinałowe spotkanie rozegra z kolei Iga Świątek. Jej rywalką będzie Ludmiła Samsonowa.