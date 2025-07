Majchrzak zrobił życiowy sukces na Wimbledonie i ogłosił. To koniec

Kamil Majchrzak był jednym z największych zaskoczeń tegorocznego Wimbledonu. Polak zadziwił wszystkich, docierając do czwartej rundy tego turnieju, co jest jego życiowym wynikiem. Finalnie Majchrzak przegrał 4:6, 2:6, 3:6 z Rosjaninem Karenem Chaczanowem. - Chaczanow był świetny w odwracaniu wymian, przechodząc z defensywy do ofensywy. Mnie brakowało wykończenia, które właśnie on posiadał. Tak naprawdę byłem cały czas pod presją i w niedoczasie. Myślę, że rywal zagrał absolutnie bardzo dobre spotkanie - mówił Majchrzak w pomeczowych rozmowach.

Majchrzak zmienia trenera. Właśnie to ogłosił. "Dziękuję"

Majchrzak przekazał w oświadczeniu po odpadnięciu z Wimbledonu, że jeszcze przed turniejem rozstał się z jednym ze swoich trenerów - Maciejem Domką. "Po turnieju w Eastbourne zakończyłem współpracę z jednym z trenerów tenisowych - Maciejem Domką. Trenerze, dziękuję za czas współpracy, powodzenia w przyszłości i do zobaczenia w tourze" - napisał Majchrzak na Instagramie. Jedynym trenerem Majchrzaka będzie więc Niemiec Christopher Kas.

Domka rozpoczął współpracę z Majchrzakiem w listopadzie zeszłego roku. - Kamil ma 28 lat i jest w szczytowym okresie swojego życia, jeśli chodzi o sportowe możliwości. Należy to jak najlepiej wykorzystać. Mocna psychika i odpowiednie przygotowanie fizyczne tworzą fundament, który potem pozwala myśleć o wyższych celach sportowych w nowym roku - mówił Domka w rozmowie z portalem tenismagazyn.pl.

- Mnie jako zawodnikowi zależy na tym, aby wizja trenerów była wspólna, co nie zawsze jest łatwe do realizacji, bo każdy z nich ma własne podejście oraz warsztat. Z racji tego, że trener Kas będzie ze mną głównie na turniejach, a z trenerem Domką będziemy pracować na miejscu oraz wyjazdowo, to na pewno będzie miał on więcej ingerencji w mój tenis - opowiadał Majchrzak w wywiadzie dla TVP Sport.

Majchrzak jest już pewny awansu na 80. miejsce w rankingu ATP po zakończeniu Wimbledonu. Dzięki tak świetnej dyspozycji Polak nie będzie musiał grać w eliminacjach do wielkoszlemowego US Open i ma już zapewniony udział w głównej drabince turnieju. Na razie nie są znane dalsze plany startowe Majchrzaka.