Pilne wieści ws. Świątek po Wimbledonie. To już pewne

Iga Świątek walczy o pierwszy w karierze triumf na Wimbledonie. Była wiceliderka światowego rankingu jest już w ćwierćfinale turnieju, czym wyrównała swój najlepszy występ w tej imprezie z 2023 roku. Świątek ma spore szanse na awans do półfinału, bo jej rywalką będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa. 26-letnia tenisistka w tym roku w Londynie osiągnęła swój najlepszy wynik w tej imprezie.

Pilne wieści ws. Igi Świątek po Wimbledonie. To już pewne

Wimbledon trwa, a tymczasem organizatorzy turnieju w Cincinnati właśnie przekazali bardzo ważną informację dla polskich kibiców. Pewne jest już, że w imprezie wystąpi jedna z najlepszych tenisistek świata - Iga Świątek. Polka jest na liście zgłoszeń do tego prestiżowego turnieju rangi WTA 1000.

O tym, że Świątek zagra w Cincinnati informowaliśmy jako pierwsi pod koniec czerwca. - Zaplanowane starty Igi po Wimbledonie to Montreal, Cincinnati i oczywiście US Open - mówiła nam Daria Sulgostowska, PR menedżerka Igi Świątek.

Wtedy Polka mówiła w rozmowie z Dominikiem Senkowskim, dziennikarzem Sport.pl, że nie potrzebuje przerwy od grania po Wimbledonie. - Nie czuję potrzeby przerwy. W przeszłości, gdy przez chwilę nawet czułam taką potrzebę, a jednak dalej pracowałam, to pojawiły się naprawdę satysfakcjonujące momenty. Nie uważam, by to było dobre rozwiązanie - powiedziała.

Iga Świątek w dwóch ostatnich udziałach w turnieju w Cincinnati była w półfinale. Tej imprezy nigdy nie wygrała i nie była też w finale. Rok temu triumfowała aktualna liderka światowego rankingu i wielka faworytka Wimbledonu - Aryna Sabalenka. Białorusinka pokonała wtedy Amerykankę Jessicę Pegulę 6:3, 7:5.

Turniej rozpocznie się 5 sierpnia w odnowionym kompleksie Lindner Family Tennis Center w Mason. "W singlu zobaczymy aż 96 zawodniczek, a pula zawodników obejmuje reprezentantów 37 krajów, co czyni ten turniej jednym z największych w historii" - pisze „Przegląd Sportowy".

We wtorek Iga Świątek zagra o półfinał Wimbledonu. Początek jej meczu z Samsonową o godz. 14.

Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.