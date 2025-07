Burza po decyzji ws. meczu Świątek na Wimbledonie. "To jest jakaś kpina"

Dzisiaj wieczorem poznaliśmy szczegóły dotyczące jutrzejszego meczu Igi Świątek z Ludwiłą Samsonową. Jak się okazuje, wywołałały one oburzenie wśród polskich kibiców - nie chodzi tu jednak o godzinę spotkania, a to gdzie się odbędzie. Polka, co jest zaskakująće, nie będzie bowiem grać na korcie centralnym. "To jest jakaś kpina" - czytamy na portalu "X".