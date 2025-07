Dyplomatyczna afera na Wimbledonie. Ambasada reaguje na słowa Świątek

Makaron z truskawkami to danie, które wielu Polaków może kojarzyć z latem, ale gdy Iga 安i徠ek powiedziała podczas Wimbledonu, że lubi jeść takie danie, to zagraniczni dziennikarze byli skonsternowani. Trudno było im przyjąć do wiadomości, że istnieje takie połączenie. - Jeżeli 1, to bardzo złe, a 10 to dobre, to daję 1,2. To jest okropne. Chciałabym to wypluć natychmiast - mówiła Coco Vandeweghe, była amerykańska tenisistka, która spróbowała tego dania.

Na danie Świątek reaguje nawet włoska ambasada. "Kochamy jej tenis, ale..."

Temat przykuł również uwagę włoskich mediów, ale nie tylko, bo na całą sprawę zareagowali też... włoscy dyplomaci. Gdy Iga 安i徠ek pochwaliła się w mediach społecznościowych przyrządzonym przez siebie makaronem z truskawkami, to ambasada Polski w USA zadała pytanie swoim kolegom z Włoch: "Co o tym myślicie?".

Reakcja była dość zdecydowana, choć z humorem. "Kochamy jej tenis, ale wybralibyśmy inny makaron" - odpisał profil ambasady Włoch w USA.

W poniedziałek 7 lipca Iga Świątek wygrała z Clarą Tauson 6:4, 6:1 i tym samym awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. Już w środę 9 lipca reprezentantka Polski powalczy o awans do p馧fina逝 w meczu z Ludmiłą Samsonową. To spotkanie odbędzie się o godzinie 14:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Jeżeli Iga Świątek awansuje do półfinału, to będzie to jej najlepszy Wimbledon w karierze. Do tej pory dochodziła najdalej do ćwierćfinału tych rozgrywek - w 2023 roku oraz w obecnym sezonie. W meczu z Samsonową reprezentantka Polski będzie faworytką.