Agnieszka Radwańska wróciła na Wimbledon. Dwa sety i koniec

Agnieszka Radwańska z Wimbledonem może mieć wiele dobrych wspomnień. To właśnie w nim osiągnęła najlepszy wynik w turniejach Wielkiego Szlema. W 2012 r. zagrała w finale z Sereną Williams. Teraz znów mogła sobie przypomnieć smak rywalizacji na tamtejszych kortach. Polka we wtorek zagrała na turnieju legend. Niestety pierwszy występ nie należał w jej wykonaniu do udanych.