Sabalenka aż padła na kolana! Co za zwrot! Niewiarygodny bój o półfinał Wimbledonu

Że Aryna Sabalenka dojdzie do ćwierćfinału Wimbledonu, to żadne zaskoczenie. Jednak że zagra w nim z Laurą Siegemund, to już coś zdecydowanie niespodziewanego. Niemka została najstarszą w erze Open (od 1968 roku) debiutantką na tym etapie brytyjskiego Wielkiego Szlema (37 lat i 118 dni). Niestraszna była jej ani rozstawiona z nr 28 Leylah Fernandez, ani nawet turniejowa "szóstka" Madison Keys. Oczywiście Aryna Sabalenka oznaczała poprzeczkę zawieszoną jeszcze wyżej, najwyżej jak się obecnie da. Chociaż to, co stało się w pierwszym secie, zaskoczyło wszystkich obserwujących.

Aryna zaspała na początek pierwszego seta. Kosztowało to zdecydowanie za dużo

Sabalenka kompletnie przespała początek tej partii. Nic jej nie wychodziło podczas wymian, a serwis niczego nie przykrywał. Efekt? Trzy gemy z rzędu dla Niemki i to dwa przy podaniu Białorusinki! Liderka rankingu przy wyniku 0:3 zdawała się nieco łapać rytm, udało jej się nawet raz przełamać rywalkę. Jednak to był tylko chwilowy efekt. Przy stanie 2:4 znów wkradły się błędy, a do tego Siegemund popisała się wspaniałym wolejem. Niemka przełamała na 5:2 i serwowała na seta.

Być może presja nieco ją wówczas dopadła, bo popełniła dwa błędy serwisowe, co pomogło Sabalence odrobić część strat. Najpierw na 3:5, potem na 4:5. Siegemund jednak znów podeszła do serwisu na set. Tym razem nie spanikowała. Wręcz przeciwnie, to Aryna narobiła, nie pierwszy raz w tym meczu, mnóstwo błędów. W dodatku przegrała walkę na woleje. Efektem był set dla Niemki, wygrany 6:4!

Liderka rankingu zareagowała jak na liderkę przystało

Podrażniona Białorusinka z impetem rozpoczęła drugą partię. Wykorzystała niedokładność Siegemund i przełamała ją przy pierwszej okazji. Jednak w przypadku Aryny kluczowa była stabilizacja. A z tym u niej było dziś bardzo źle. Przy stanie 2:0 znów wkradły się proste pomyłki i to na masową skalę. To właśnie jej pudło z bekhendu dało Niemce przełamanie powrotne. Po chwili było już 2:2, gdy Siegemund przypilnowała serwisu. Set rozpoczął się "na nowo".

Niewiele to jednak dało dla Niemki. Sabalenka przełamała ją na 4:2, mimo że Siegemund prowadziła już 40:0. Bolesny cios, który zabolał jeszcze mocniej, gdy kilka chwil później 37-latka nie wykorzystała breakpointa i nie odrobiła straty. To okazało się kluczowe, bo Białorusinka nie tylko sama nie dała się już przełamać, ale też "dobiła" jeszcze rywalkę, co dało jej zwycięstwo w secie 6:2.

Błąd, błąd, błąd, błąd. Co tam się działo?!

Wydawało się, że Sabalenka może mocno pójść teraz ku zwycięstwu. Jednak znów zaczęło się od kłopotów. Białorusinka w trzecim gemie trzeciego seta padła ofiarą własnych pomyłek i kilku świetnych zagrań rywalki. Siegemund przełamała ją do zera! W dodatku w kolejnym gemie Aryna nie wykorzystała sytuacji, w której prowadziła 30:0. Niemka potwierdziła przewagę.

Czas upływał, a Sabalenka wyglądała na coraz bardziej sfrustrowaną. Sięgnęło to zenitu, gdy po odrobieniu strat (3:3), przy pierwszej okazji narobiła w jednym gemie tyle banalnych błędów, że podała Niemce przełamanie na srebrnej tacy. Na jej szczęście, 37-latka też prezentowała się słabo. Zasadniczo chwilę później zrobiła to samo co Aryna i znów mieliśmy remis (4:4).

Sabalenka to wyszarpała!

Sabalenka w tym spotkaniu często grała naprawdę słabo. Jednak znów w kluczowym momencie to ona nałożyła presję, to ona nieco podkręciła tempo. Przy stanie 5:4 Siegemund nie była już w stanie grać na pełnej intensywności. Mogła liczyć niemal wyłącznie na skróty oraz pomyłki Sabalenki. Tym razem jednak Białorusinka domknęła ten mecz. Wygrała seta 6:4, a dzięki temu w półfinale Wimbledonu zmierzy się z lepszą z pary Amanda Anisimowa - Anastazja Pawluczenkowa.