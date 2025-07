Wimbledon stoi tradycją, to niezaprzeczalny fakt. Świadczą o tym, chociażby stroje zawodników, którzy niezmiennie muszą prezentować się w białych strojach. Wielkoszlemowy turniej długo bronił się też przed większą ingerencją technologii wykorzystującej system kamer do sprawdzenia, czy dane zagranie zmieściło się w linii kortu. Tegoroczna edycja jest pierwszą, w której tzw. Hawk-Eye był wykorzystywany podczas wszystkich spotkań. Oznaczało to, że po 147 latach na Wimbledonie zabrakło sędziów liniowych.

Zawiodła technologia czy jednak człowiek? "Narracja tenisistów to kompletna bzdura"

Jak się okazało, spotkanie z wykorzystaniem Hawk-Eye także nie musi ustrzegać się poważnych błędów sędziowskich. Tak było podczas gry Anastasiji Pawluczenkowej z Sonay Katal. System nie wychwycił wyraźnego autu zawodniczki gospodarzy. I chociaż Rosjanka wygrała mecz, to w jego trakcie sfrustrowana krzyczała w stronę arbitra Nico Helwertha: "Ukradliście mi gema!". Krytykę wobec technologii złożyli także Jack Draper oraz Emma Raducanu. To bardzo mocne głosy w brytyjskim tenisie, gdyż są najwyżej klasyfikowanymi zawodnikami w rankingach ATP i WTA z tego kraju.

- Nie sądzę, żeby technologia była w 100% dokładna - powiedział Draper. Raducanu po porażce z Aryną Sabalenką stwierdziła z kolei, że: "To trochę rozczarowujące, że w tym turnieju decyzje mogą być błędne".

Na słowa zawodników odpowiedzieć postanowił Tim Henman, analityk BBC oraz członek komitetu All England Club. - Narracja graczy kwestionujących technologię jest kompletną bzdurą. Komentowałem niektóre z tych meczów i kiedy oglądasz je w czasie rzeczywistym, myślisz sobie: "Och, chciałbym to zobaczyć jeszcze raz. Ale potem, kiedy cofniesz akcję, tak jak ja to zrobiłem i spojrzysz na nią w zwolnionym tempie, okazuje się, że piłki są posyłane na zewnętrznej krawędzi linii, uderzają w nią. Czasami możesz zobaczyć nawet ten mały kłębek białej kredy jako ślad. Czy technologia jest dokładna? Absolutnie, w 100 procentach - powiedział.

- Trzeba wziąć pod uwagę, że będąc graczem, widzisz piłkę i liczysz: "O, mam nadzieję, że wypadnie. Mamy technologię, wykorzystajmy ją, ponieważ piłka porusza się z prędkością około 140 mil na godzinę [224 km/h - dop. red.] i naprawdę trudno jest wyznaczyć linie. To bzdura, że gracze mówią, że technologia to bzdura - kontynuował.

Dodajmy, że chociaż we wspomnianym spotkaniu Pawluczenkowej z Katal doszło do pomyłki, to odpowiada za nią najprawdopodobniej czynnik ludzki. All England Club w oświadczeniu komentującym zdarzenie napisało, że wówczas system Hawk-Eye został omyłkowo wyłączony przez jednego z operatorów. Organizatorzy stwierdzili też, że po tym incydencie osoby odpowiedzialne za Hawk-Eye nie mają już możliwości wyłączenia tej technologii w trakcie spotkania.