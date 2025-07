Pilne wieści z Wimbledonu. Jest decyzja ws. meczu Świątek - Samsonowa!

Iga Świątek stała się jedną z faworytek do wygrania Wimbledonu. Po ostatnich zwycięstwach nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wygrana z Clarą Tauson sprawiła, że awansowała już do ćwierćfinału. Teraz jej rywalką będzie za to Ludmiła Samsonowa. Dowiedzieliśmy się właśnie, kiedy dokładnie odbędzie się to starcie.