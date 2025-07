Radwańska zobaczyła, co robi Świątek na Wimbledonie. Od razu zareagowała

Iga Świątek jest już w ósemce najlepszych zawodniczek na tegorocznym Wimbledonie. Polka zagra o awans do półfinału turnieju wielkoszlemowego z Rosjanką Liudmiłą Samsonową. Co o postawie Świątek na Wimbledonie sądzi Agnieszka Radwańska? - Wydaje mi się, że możemy ją zobaczyć na Wimbledonie absolutnie do samego końca - uważa była wiceliderka rankingu WTA, która właśnie zaczyna rywalizację w turnieju legend.