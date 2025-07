Sabalenka kontra mężczyzna?! To nie żart. Każdy zechce to obejrzeć

Aryna Sabalenka już od kilku miesięcy dominuje w kobiecym tenisie i trudno ją zatrzymać. Obecnie rywalizuje na Wimbledonie. Dotarła już do ćwierćfinału, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Co więcej, pewne jest, że po zakończeniu turnieju będzie miała ponad 12 tysięcy punktów w rankingu WTA. Stanie się więc drugą kobietą w historii, która tego dokona - pierwszą była Serena Williams. Ale to nie koniec rewelacji w sprawie Białorusinki.

Niewykluczone, że zobaczymy pierwszą rakietę świata w dość nietypowym meczu. O szczegółach poinformował Nick Kyrgios w rozmowie z Talk Sport. - Sabalenka i ja myślimy o zorganizowaniu "Bitwy płci" pod koniec tego roku - zapowiedział Australijczyk. Tym samym dojdzie najpewniej do kolejnego starcia kobiety i mężczyzny na korcie. W przeszłości dokonali tego m.in. legendarna Billie Jean King i Bobby Riggs. W 1973 roku ich rywalizacja przyciągnęła przed telewizory ponad 90 mln widzów. Wygrała tenisistka.

Czy i tym razem wygra kobieta? - Uważam, że potrafię jeszcze grać różnorodnie i mam wystarczająco talentu, aby pokonać Sabalenkę, ale ona jest zacięta i teraz jestem zdenerwowany - żartował Kyrgios. Australijczyk poinformował też, że mecz odbędzie się na nieco innych zasadach niż normalnie, by wyrównać szanse. Przykładowo Kyrgios będzie mógł wykonać tylko jeden serwis, a pole, na którym będzie znajdować się Sabalenka, będzie nieco mniejsze. Dlatego też tenisista będzie musiał być bardziej precyzyjny.

Sabalenka faworytką do tytułu na Wimbledonie

O tym, czy ostatecznie dojdzie do takiego pokazowego spotkania, przekonamy się najpewniej pod koniec 2025 roku. Obecnie Sabalenka skupia się na Wimbledonie. W ćwierćfinale jej rywalką będzie "czarny koń" turnieju Laura Siegemund. Niemka najdalej dotarła do drugiej rundy w Londynie, a teraz znalazła się w najlepszej "8". Mecz zaplanowano na wtorek 8 lipca. Początek około godziny 14:30. Faworytką będzie Białorusinka, która wygrała też dwa dotychczasowe pojedynki z tą rywalką - nigdy nie straciła nawet seta.