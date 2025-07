Szarapowa się wściekła. Chodzi o Sabalenkę. "Co to jest?"

Aryna Sabalenka jest na dobrej drodze do pierwszego w karierze finału Wimbledonu. Liderka światowego rankingu jest już w ćwierćfinale turnieju, w którym zmierzy się z 37-letnią Laurą Siegemund (Niemcy, 104. WTA). Białorusinka w ewentualnym półfinale też będzie zdecydowaną faworytką, bo trafiłaby na zwyciężczynię meczu: Amanda Anisimowa (USA, 12. WTA) - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja, 50. WTA).

Maria Szarapowa reaguje na artykuł na temat Aryny Sabalenki

Kilka dni temu na temat Sabalenki napisał artykuł amerykański "The Wall Street Journal". Już sam tytuł był kontrowersyjny, bo brzmiał: "Numer 1 na świecie, która uderza tak mocno, że trenuje z mężczyznami". To pokłosie tego, że Sabalenka przed Wimbledonem trenowała z aktualnym liderem rankingu ATP, triumfatorem tegorocznego Australian Open - Włochem Jannikiem Sinnerem, a wcześniej z 24-krotnym triumfatorem turniejów wielkoszlemowych, Serbem Novakiem Djokoviciem (6. ATP). Na ten artykuł zareagowała była rosyjska tenisistka - Maria Szarapowa.

"Co to za artykuł i co to za tytuł. Możecie zrobić to lepiej" - przyznała Szarapowa, pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, która zakończyła karierę w 2020 roku.

Taka reakcja Szarapowej sprawiła mnóstwo komentarzy internautów. Wielu z nich nie zgadza się z Rosjanką.

"Trenowałam z kolesiami w liceum", "To nie jest takie rzadkie", "Serena Williams miała wyłącznie męskich partnerów do gry tenisa, identycznie jak Venus Williams", "Tak samo było/jest ze wszystkimi kobietami w tourze. Co to jest?!", "I nikt z ekipy The Wall Street Journal nie uważał, że to problematyczny tekst?" - m.in. pisali internauci.

"Wspomniany artykuł szczegółowo opisywał przygotowania Sabalenki przed Wimbledonem, polegające na uderzaniu z tenisowymi mistrzami wśród mężczyzn Novakiem Djokoviciem i Jannikiem Sinnerem. Wywołał on również ogromne kontrowersje z powodu domniemanego seksizmu, szczególnie z powodu nagłówka, który brzmiał: „Numer 1 na świecie, który uderza tak mocno, że trenuje z mężczyznami" - czytamy w "Pro Football Network".

Mecz Sabalenka - Siegemund o półfinał Wimbledonu odbędzie się we wtorek.