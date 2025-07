Deklasacja w meczu Świątek! 67 minut i koniec! "Tenisowy kryminał"

Po świetnym meczu Igi Świątek z Amerykanką Danielle Collins w trzeciej rundzie (6:2, 6:3) czekaliśmy na kolejny popis w walce o ćwierćfinał. Dlatego też fatalny początek poniedziałkowego meczu z Clarą Tauson był ogromnym zaskoczeniem. Ale potem Dunka walczyła nie tylko z Polką, ale i z awarią własnego organizmu. A ten niezbyt bardzo szarpany i niezbyt atrakcyjny pod tenisowym kątem pojedynek zakończył się po 67 minutach.

Fatalny początek Świątek. Grymasy i bicie samej siebie Tauson

Sześć zwycięstw na siedem meczów - tak do poniedziałku wyglądał tegoroczny bilans Świątek na trawie. O ile w niektórych tych spotkaniach grała nierówno i popełniała sporo błędów, to mecz przeciwko Collins natchnął nadzieją, że odnalazła się w końcu na tej nawierzchni. Popisywała się wtedy m.in. świetnymi serwisami i dlatego w poniedziałek po pierwszych jej dwóch gemach przy własnym podaniu przecieraliśmy oczy ze zdumienia.

- Tenisowy kryminał - stwierdzili wprost komentatorzy Polsatu Sport przy wyniku 2:1 dla 22. w rankingu WTA Dunki.

Świątek zaczęła od dwóch podwójnych błędów, a dwa kolejne dołożyła w kolejnym gemie przy własnym podaniu. Tauson nie musiała wówczas wiele robić, by wyjść na prowadzenie. Sama zaś szybko zaczęła narzekać sędzi, że ma problemy ze ślizganiem się. Mimo to po chwili podwyższyła prowadzenie na 3:1.

Czwarta na światowej liście Polka w porę się jednak przebudziła. Po chwili częściej zaczęła punktować dzięki serwisowi i doprowadzała do dłuższych wymian. Tauson z kolei - gdy skończyły się prezenty od faworytki - nie miała zbyt wiele do zaoferowania, by zdobywać kolejne punkty. Zamiast tego zaś coraz bardziej się frustrowała i coraz częściej myliła. Grymasy, bicie się ręką w klatkę piersiową po błędach - to był w pewnym momencie dominujący obrazek, gdy patrzyło się na Dunkę. Świątek wykorzystała to i od stanu 4:4 już nie pozwoliła rywalce na więcej w secie otwarcia.

Rywalka Świątek prosi o pomoc medyczną. Drugie podejście Polki

Mimo że Tauson ma zaledwie 22 lata, to w swoim tenisowym życiu już sporo przeszła. Błysnęła jako nastolatka - w 2021 roku wygrała dwa turnieje i raz jeszcze dotarła do finału, a przebijając się do czołowej "50" rankingu WTA. Tyle że dwa kolejne sezony naznaczone były u niej zmaganiami z kontuzjami. Zaczęła odbudowywać się w ubiegłym roku, ale jeszcze cztery miesiące temu miała przymusową przerwę z powodu kontuzji pleców. Teraz znów błyszczała, a przed lekceważeniem jej przestrzegał m.in. Wojciech Fibak.

W poniedziałek jednak tegoroczna zwyciężczyni z Auckland i finalistka z Dubaju znów miała kłopoty ze zdrowiem. O przerwę medyczną poprosiła po pierwszej partii i wydawało się, że ma kłopoty z oddychaniem. Na kort ponownie wyszła, ale z każdą akcją była coraz słabsza i coraz wolniejsza. W efekcie zapisała na swoim koncie już tylko jednego gema i nie stanowiła żadnego zagrożenia dla byłej liderki światowej listy.

Po raz trzeci w karierze też Dunka musiała uznać wyższość Świątek. Zawodniczka, która w tym sezonie eliminowała już m.in. Arynę Sabalenkę, Karolinę Muchovą, Emmę Navarro i Jelenę Rybakinę (w trzeciej rundzie Wimbledonu), nie sprostała wcześniej Polce w 2019 roku w Pucharze Billie Jean King i trzy lata później w trzeciej rundzie w Indian Wells.

Tauson w nieco ponad dwa tygodnie zmierzyła się z wszystkimi trzema najlepszymi polskimi tenisistkami. W czerwcowym ćwierćfinale w Nottingham przegrała z Magdą Linette, a kilka dni później w Bad Homburg pokonała na otwarcie Magdalenę Fręch. Najwyżej notowana z tej grupy Świątek czekała na nią na koniec i zgodnie z przewidywaniami okazała się lepsza.

Dla 24-letniej Polki to był 19. występ w 1/8 finału wielkoszlemowych zmagań i po raz 13. awansowała do ósemki (w tym czwarty z rzędu). To właśnie ten etap w Londynie osiągnęła dwa lata temu i na powtórkę czekała do teraz.

Dokładnie trzy tygodnie temu zaś Dunka wygrała w Nottingham pierwszy mecz na trawie w tourze. W kolejnych dniach dołożyła jeszcze pięć. W poniedziałek walka o siódme zwycięstwo była na dalszym planie. Walczyła bowiem także o najlepszy w karierze wynik w Wielkim Szlemie (dwukrotnie była w 1/8 finału). Ale miała pecha nie tylko z powodu kłopotów zdrowotnych. Nie tylko ona bowiem zaliczyła w tym roku w Wimbledonie ważny przełom. Mająca za sobą trudne miesiące Polka również.

O pierwszy w karierze półfinał tej imprezy Świątek zagra z Ludmiłą Samsonową. Z rozstawioną z numerem 19. Rosjanką zmierzyła się dotychczas cztery razy i za każdym razem była lepsza.