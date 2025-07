Co za skandal w meczu rywalek Świątek. "Powiedziałabym, że nienawidzę Wimbledonu"

Wimbledon jest najbardziej prestiżowym wielkoszlemowym turniejem w całym tourze. Nic więc dziwnego, że tenisiści tak chętnie w nim startują, nawet w kwalifikacjach. Jednak na każdych, nawet tych najważniejszych zawodach dochodzi do błędów, które nie powinny mieć miejsca. Taka sytuacja spotkała Anastazję Pawluczenkową w starciu z Sonay Kartal. Do kontrowersji doszło przy wyniku 4:4, kiedy Brytyjka posłała piłkę w aut, ale nie zadziałał system wywołujący błędne zagrania. "Sędzia nieoczekiwanie nakazał powtórkę punktu, co wykorzystała Brytyjka, która później serwowała po zwycięstwo w pierwszym secie. Kartal miała nawet piłkę setową, ale jej nie wykorzystała i gem ostatecznie wpadł na konto Pawluczenkowej, która wyrównała na 5:5. Następnie obie strony utrzymały własne podanie i do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim lepsza okazała się Rosjanka, która wygrała 7:3 i pierwszy set wpadł na jej konto" - relacjonował Michał Salamucha na łamach Sport.pl. "Ale oszukali Pawluczenkową. Skandal!" - grzmiał na Twitterze Dawid Celt.

Skandal na Wimbledonie. Organizatorzy przeprosili za błąd

Ostatecznie Anastazja Pawluczenkowa wygrała ten mecz. Jednak gdyby się to nie udało, to co by zrobiła? - Powiedziałabym tylko, że nienawidzę Wimbledonu i nigdy tu nie wrócę. Powiedziałabym tylko, że nienawidzę trawy na Wimbledonie, jak to zwykle bywa, gdy przegrywamy - wyznała, cytowana przez news.sportbox.ru. - Jestem bardzo rozczarowana, ale, jak powiedziałam, ostatnio pracowałam nad mentalem. To był decydujący moment, ale to był tylko jeden gem i pierwszy set. Mecz jest długi, jak maraton i trzeba grać każdy punkt - dodała.

Po meczu organizatorzy poinformowali, że przeprowadzono dochodzenie w tej sprawie i wyszło, że system został "wyłączony w kwestionowanym punkcie" z powodu "błędu operatora". Sytuacja nie przeszła bez echa i władze Wimbledonu musiały ponownie zareagować. "Organizatorzy Wimbledonu przeprosili po tym, jak elektroniczny system wywoływania linii na korcie centralnym został omyłkowo wyłączony, co spowodowało pominięcie trzech wywołań w jednym gemie" - poinformował serwis bbc.com.

"Przeprosiliśmy zaangażowanych w zdarzenie graczy. W dalszym ciągu mamy pełne zaufanie do dokładności technologii śledzenia piłki. W tym przypadku wystąpił błąd ludzki i w związku z tym dokonaliśmy pełnego przeglądu naszych procesów i wprowadziliśmy odpowiednie zmiany" - poinformował rzecznik All England Club.

"Po to jest sędzia"

BBC przypomina, że zgodnie z regulaminem, jeśli elektroniczny system wywoływania nie jest w stanie tego dokonać, wezwanie powinno zostać dokonane przez sędziego głównego. "Jeśli sędzia główny nie jest w stanie określić, czy piłka była w korcie, czy na zewnątrz, punkt należy powtórzyć. Ten protokół dotyczy tylko strzałów kończących punkt lub w przypadku, gdy gracz przerywa grę" - czytamy.

Były mistrz Wimbledonu - Pat Cash wyznał na antenie BBC One, że "niezwykłe" jest to, że sędzia główny sam nie wywołał piłki. - Sędzia główny jest tam właśnie po to - zaznaczył.

Ostatecznie Anastazja Pawluczenkowa (50. WTA) awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu i zakończyło się bez jeszcze większego skandalu. O miejsce w półfinale zagra z Amandą Anisimovą, która plasuje się na 12. miejscu w rankingu WTA.