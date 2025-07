Rosjanie oburzeni po meczu Majchrzaka. "Chamstwo"

- Karen Chaczanow był świetny w odwracaniu wymian, przechodząc z defensywy do ofensywy. Mnie brakowało wykończenia, które właśnie on posiadał. Także całą grę bardzo dobrze serwował, a jednocześnie podbijał bardzo dużo moich podań. Tak naprawdę byłem cały czas pod presją i w niedoczasie. Musiałem wykazać się czymś większym, by wygrywać punkty - tak mecz z Rosjaninem podsumował Kamil Majchrzak. Tym samym dobiegła końca piękna przygoda Polaka z Wimbledonem. Mimo wszystko nasz rodak może być z siebie zadowolony. Dotarł aż do czwartej rundy, co jest jego najlepszym wynikiem w turniejach Wielkiego Szlema w karierze.

Rosjanie podsumowali mecz Majchrzaka z Chaczanowem. "Nawet kibice mu nie pomogli"

Co do powiedzenia o meczu Majchrzaka z Chaczanowem miały rosyjskie media? Obszernie rozpisał się portal news.sportbox.ru. "Chaczanow rozbił nowicjusza z Polski na Wimbledonie! Fajna odpowiedź na chamstwo fanów" - brzmi tytuł. Dziennikarze zauważyli, że większy doping w tym meczu towarzyszył Majchrzakowi. Opisali nawet jedno oburzające zachowanie fana, który rzucił piłeczką z trybun w kierunku Chaczanowa, by go zdekoncentrować w trakcie akcji. Rosjanin nic sobie z tego jednak nie robił. "Chaczanow jest w znakomitej dyspozycji, co udowodnił w spotkaniu z sensacyjnym Polakiem, którego rozgromił w trzech setach. Nawet kibice nie pomogli Kamilowi" - czytamy.

Dziennikarze szczegółowo opisali przygodę Rosjanina z Wimbledonem, aż nagle wspomnieli o Majchrzaku. Nazwali go "skromnym Polakiem, który w wieku 29 lat nigdy nie był w ranking ATP wyżej niż na 75. miejscu". Twierdzili, że nie dawano mu wielkich szans w Londynie, szczególnie biorąc pod uwagę formę w ostatnich tygodniach, a jednak sprawił sensację. "Na Wimbledonie nagle zaczął pokazywać tenis na wysokim poziomie, wyrzucając z turnieju m.in. Włocha Matteo Berrettiniego, który w 2021 roku zameldował się w finale w Londynie" - pisali.

Rosjanie zauważają. Majchrzak wykazał się duchem walki

W następnych akapitach wspomnieli nieco więcej o samym przebiegu niedzielnego spotkania, pisząc m.in., że drugie przełamanie w trzecim secie "złamało psychicznie Polaka". Obszernie o meczu Chaczanowa i Majchrzaka pisał też championat.com, podkreślając, że Rosjanin "był oczywistym faworytem, który bardzo szybko zaczął potwierdzać swój status, (...) ale Polak nie zamierzał poddawać się bez walki".

Dzięki czwartej rundzie Wimbledonu Majchrzak zanotuje spory awans rankingu ATP - o około 30. pozycji. W zestawieniu LIVE plasuje się na 79. lokacie. Zarobił też spore pieniądze. Przygoda z tegorocznym turniejem to dla niego jeden z największych sukcesów w karierze, nie tylko pod względem punktów, ale i finansowym.