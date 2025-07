Fissete już tego nie ukrywa. Miał problem ze Świątek. "Szczerze mówiąc..."

Ostatnie miesiące były bardzo trudne dla Igi Świątek. Afera dopingowa, spadek w rankingu WTA, a także zmiana trenera. Na tytuł czeka już ponad rok - ostatni raz świętowała podczas Roland Garros 2024. Delikatne przełamanie nadeszło w tegorocznym WTA 500 w Bad Homburg, kiedy to Polka dotarła do finału. Tego spodziewał się mało kto, w końcu to turniej rozgrywany na trawie, a jak wiemy z przeszłości, nasza rodaczka nie przepada za tą nawierzchnią. Czy to oznaka, że współpraca z Wimem Fissettem zaczęła przynosić efekty? 24-latka wspominała niejednokrotnie, m.in. przy okazji trwającego Wimbledonu, że stara się słuchać rad szkoleniowca i wcielać je w życie.

Wim Fissette opowiada o przygodzie ze Świątek. "Czuję, że jestem coraz bliżej bycia najlepszym trenerem dla niej"

Teraz nieco więcej o współpracy opowiedział sam Belg. Jak przebiega? Czy łatwo było mu zaadaptować się do stylu pracy Polki? - Uczę się każdego dnia, jeśli mam być szczery. Zawsze otaczała się całkowicie polskim zespołem, była trenowana w określony sposób i używano wobec niej określonych słów. A jak wiemy, czasami w języku angielskim słowa mogą oznaczać to samo, ale odczuwa się je inaczej - zaczął Fissette w programie "Access All England". - Tydzień po tygodniu szukałem odpowiedniego podejścia, właściwych słów, spędzając mnóstwo czasu na konwersacjach z jej teamem. Cieszę się, że mieliśmy te miesiące i czuję, że jestem coraz bliżej bycia najlepszym trenerem dla Świątek - deklarował, co z pewnością ucieszy kibiców.

A jak pracuje mu się ze Świątek? Czego wymaga od niego Polka? - Iga oczekuje jedynie super bezpośrednich informacji, faktów. Chce usłyszeć wszystko, nawet jeśli nie jest to dobre, by poprawić się w każdej akcji. Jeśli to działa u niej, to muszę to robić - zaznaczał.

"Zawsze jest gotowa"

Ujawnił też, że w jednym aspekcie Świątek szczególnie mu imponuje. - To naprawdę wyjątkowe u Igi. Każdy mecz ma dla niej takie samo znaczenie. Może to być pierwsza runda turnieju rangi WTA 500 czy też półfinał Wielkiego Szlema, a jej przygotowanie, koncentracja i intensywność są na takim samym poziomie. Robi wszystko, co jest w stanie, by zawsze być gotową w stu procentach - kontynuował.

Świątek wciąż pozostaje w grze o tytuł na Wimbledonie. Zdobywała go, ale w juniorskich czasach. W seniorskiej karierze najdalej dotarła do ćwierćfinału. Teraz powalczy właśnie o ten etap rywalizacji. W czwartej rundzie jej rywalką będzie Clara Tauson. Będzie to trzeci pojedynek tych pań w historii i nie ulega wątpliwości, że Polka będzie faworytką. Tym bardziej że wygrała dwa dotychczasowe spotkania z Dunką.

Mecz zaplanowano na poniedziałek 7 lipca. Będzie to trzecie starcie na korcie numer jeden od godziny 14:00, więc rozpocznie się około godziny 17:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.