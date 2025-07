Świątek rozpętała burzę we Włoszech. "Nieakceptowalne"

Wimbledon to turniej, który Iga Świątek wygrała jeszcze w karierze juniorskiej. Od kiedy dołączyła do rozgrywek WTA, nie radziła sobie w nim już tak dobrze. Najlepszy wynik 24-latki z tych wielkoszlemowych zawodów to ćwierćfinał, osiągnięty w 2023 roku. Obecnie jednak Polka w Wimbledonie gra bardzo solidnie (awansowała już do 4. rundy), co też widocznie przekłada się na jej dobry humor.

To ulubione posiłek Igi Świątek? Świat tenisa w szoku

Po starciu Świątek z Danielle Collins, w wywiadzie pomeczowym sprawy nabrały niespodziewanego obrotu. Pojawił się bowiem wątek jedzenia. - Nie wiem jeszcze, co zjem na kolację, na pewno nie "fish n' chips" (frytki z rybą), bo to ciężkie. Ale mój zespół codziennie robi sobie cheat meal (odstępstwo od diety). Patrzę na nich i mówię "to naprawdę nie pomaga". Choć akurat mam swojego ulubieńca. Jadłam to jako dziecko. Chodzi o makaron z truskawkami. Dziwne? Wiem, wiem. Dodajesz trochę jogurtu i jest naprawdę super - powiedziała wówczas polska tenisistka.

Słowa Świątek wywołały konsternację na trybunach czy potem na portalu "X", ale na tym się nie skończyło. Gust kulinarny Polki stał się głośnym tematem w mediach w Italii, bo jak wiemy - Włosi traktują wszystko, co związane z jedzeniem śmiertelnie poważnie. Oto co napisało słynne "Corriere dello Sport" (tłumaczył Michał Chojecki z Super Expressu):

"'Strawberry Fields Forever' – ta piosenka Beatlesów to hymn dla Brytyjczyków, którzy od lat, wierni tradycji, spożywają tony truskawek w czasie turnieju Wimbledon. Jednak Iga Świątek, była numer 1 na świecie, zdołała wprawić w konsternację kibiców na trybunach kortu centralnego, przedstawiając ich ulubiony owoc w nowej, nieakceptowalnej wersji" - podkreślili włoscy dziennikarze.

Tak sprawę relacjonował natomiast portal ubitennis.com: "Nie ustaje gorąca dyskusja na temat osławionej pizzy hawajskiej. Tak, dokładnie tej z plastrami ananasa. Zbyt heretycka, by została zaakceptowana w włoskim katalogu gastronomicznym. Jednak być może od dziś spór o pizzę na chwilę zejdzie na dalszy plan, a główną kwestią kulinarną stanie się inna sprawa: makaron z truskawkami Igi Świątek" - czytamy na stronie traktującej o tenisie.

Wkrótce jednak więcej niż o "sposobach na truskawski" będzie się ponownie mówiło o grze Igi Świątek. Polka już dzisiaj, ok. 17:30, zmierzy się w 4. rundzie Wimbledonu z Dunką Clarą Tauson.