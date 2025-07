Celt nie dowierza w klęskę faworytki na Wimbledonie. "Totalne zaskoczenie"

Jessica Pegula (3. WTA) niedawno pokonała Igę Świątek w finale turnieju w Bad Homburg. Wydawało się zatem, że Amerykanka jest bardzo dobrze przygotowana do gry na trawiastej nawierzchni, na której rozgrywany jest Wimbledon. W pierwszej rundzie czekało ją teoretycznie łatwe zadanie, ponieważ jej rywalką była zajmująca 116. miejsce w rankingu WTA Elisabetta Cocciaretto.

Dawid Celt skomentował porażkę Peguli. "Nic się tutaj nie zgadzało"

Włoszka sprawiła jednak niemałą niespodziankę i sensacyjnie pokonała Pegulę 6:2, 6:3. Dla Amerykanki odpadnięcie już w pierwszej rundzie było ogromnym rozczarowaniem, ponieważ biorąc pod uwagę jej grę w Bad Homburg, liczyła na dużo lepszy wynik. Bardzo zaskoczony postawą tenisistki był Dawid Celt, który podsumował jej występ w rozmowie w programie Break Point.

- Pegula przyjeżdża po wygraniu turnieju. Totalne zaskoczenie. Porażka z Cocciaretto to jest sensacja. Chodzi też o styl i sposób, bo została zdominowana. Nic się tutaj nie zgadzało. To jest dziewczyna, która ma tenis skrojony pod grę na trawie. Zastanawia mnie, dlaczego ona tak długo się uczy, bo pamiętamy Pegulę, która przez długi czas nie była w stanie przejść ćwierćfinału na imprezie wielkoszlemowej. Przełamała się w wielkim szlemie, zagrała finał US Open, ale tutaj cały czas jakieś błędy są popełniane. Ciekawi mnie, co zrobią w przyszłym roku, bo to jest dziewczyna, którą stać na dobry wynik w Londynie - powiedział.

Po czym zastanawiał się, co może zmienić Pegula i jej zespół, aby osiągnąć lepsze wyniki na Wimbledonie. - Nie wiem, czy brakuje czasu na dobre przygotowanie, czy pojawia się zmęczenie, ponieważ grała tuż przed Wimbledonem. Coś bym zmienił. Nie wiem, czy nie zamieniłbym grania w Niemczech na granie w Anglii. Albo w ogóle odpuściłbym temat i przyjechał do Londynu 10 dni wcześniej i trenował. To jest tenisistka, która powinna być jedną z głównych faworytek do dobrego wyniku - dodał.

Elisabetta Cocciaretto odniosła zwycięstwo również w drugiej rundzie Wimbledonu, gdzie pokonała Katie Volynets. Zmagania zakończyła na trzecim etapie po porażce z Belindą Bencic.