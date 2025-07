Barbora Krejcikova miała wymagające rywalki w tegorocznym Wimbledonie. Stoczyła trzysetowe boje z Alexandrą Ealą, Caroline Dolehide i Emmą Navarro. Mimo to odpadnięcie już w trzeciej rundzie można uznać za niespodziankę tego turnieju. Tym bardziej że Czeszka przystępowała do rywalizacji jako obrończyni tytułu.

Krejcikova tłumaczy się z porażki w Wimbledonie

Czeskie media zwróciły uwagę, że Krejcikova źle wyglądała pod względem fizycznym i kondycyjnym w trzecim secie meczu z Navarro. To mogło okazać się kluczowe dla losów tej rywalizacji. "Po wymianach długo pochylała się do przodu, dysząc, a nawet wezwała pomoc, podczas której zmierzono jej ciśnienie. A na koniec płakała i z rozpaczą opierała się o ścianę" - opisywał czeski "Idnes".

Krejcikova przegrała mecz z Navarro 6:2, 3:6, 4:6. Nie pojawiła się później na konferencji prasowej. Jako powód podano nudności. Ten sam dziennik opisuje szczegółowo problemy zdrowotne tenisistki. Jej organizm tak zareagował na źle zorganizowany plan posiłków w dniu meczu. Ostatni posiłek Krejcikova zjadła długo przed meczem, a nawet za wcześnie. W przerwach między gemami próbowała zaspokoić głód, spożywając większą ilość cukrów i węglowodanów niż zazwyczaj.

"Dobrze się bawiłam na korcie w pierwszej połowie meczu i czułam się dobrze. Ale nagle straciłam całą energię i nie mogłam jej odzyskać. Myślę, że to było spowodowane jedzeniem. Myślę, że zjadłam za wcześnie, więc potem jadłam wszystkie te banany i cukier na korcie. Ale nie poprawiło się, wręcz przeciwnie, czułam się coraz gorzej. To dla mnie bardzo przykre. Jestem smutna i rozczarowana. Emma była po prostu w lepszej formie ode mnie i kontrolowała mecz do końca" - przekazała Krejcikova mediom, jej wypowiedź cytuje "Idnes".

Krejcikova ma przed sobą jeszcze turniej deblistek. Gra tam w parze z Tajwanką Hao-Ching Chan. W 1/8 tenisistki zagrają z amerykańskim duetem Caroline Dolehide/Sofia Kenin.

W związku z szybkim odpadnięciem Barbora Krejcikova straci aż 1870 punktów rankingowych, co spowoduje spadek o ponad 60 pozycji w rankingu WTA po Wimbledonie. Przewiduje się, że będzie na 77. miejscu.