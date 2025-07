Świątek tłumaczy się z "afery ręcznikowej". "To upokarzające"

Iga Świątek po meczach z Caty McNally (5:7, 6:2, 6:1) oraz Poliną Kudiermietową (7:5, 6:1) na Wimbledonie, została przyłapana na tym, że bierze ręczniki, które dostarcza organizator. Polska tenisistka przyznała, że zabiera je przede wszystkim dla swoich przyjaciół oraz rodziny. - Uwielbiamy nasze ręczniki. Za każdym razem, gdy wracam ze szlema, myślę, że mam około dziesięciu przyjaciół i członków rodziny, którzy chcą te ręczniki - mówiła.

Światek znów zapytana o ręczniki. "O mój Boże"

Po wygranej z Danielle Collins (6:2, 6:3) Iga Świątek pojawiła się na rozmowie w kanale Tennis Channel. I polska tenisistka znów dostała pytanie o ręczniki! - Musimy porozmawiać o ręcznikach. Ile masz ręczników? I co sprawia, że ręcznik z Wimbledonu jest wart więcej niż ręczniki z innych turniejów? - zapytał dziennikarz.

- O mój Boże. Szczerze? Biorę je wszędzie. Ludzie po prostu tego nie zauważają, ale tutaj nagle stało się to ważne. To trochę upokarzające, ale szczerze mówiąc - myślę, że za jakieś 30 lat to będzie najlepsza możliwa pamiątka. I... no nie wiem, po prostu je lubię, wiesz? - tłumaczyła reprezentantka Polski.

Iga Świątek docenia również jakość materiału, z którego wykonane są ręczniki. - Szczerze, wydaje mi się wimbledonowe ręczniki są najlepszej jakości, nawet jak je wypierzesz i tym podobne. Używam ich normalnie w Warszawie, więc mogę je polecić.

Przyznała też, że zazwyczaj zabiera ze sobą 2-3 ręczniki na mecz. - Czyli maksymalnie 21. Siedem meczów po trzy ręczniki. Zrób to Iga! Zdobądź 21 ręczników! - żartował na zakończenie rozmowy dziennikarz Tennis Channel.

Teraz Iga Świątek szykuje się do spotkania 1/8 finału z Clarą Tauson. Ten mecz odbędzie się już w poniedziałek 7 lipca. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.