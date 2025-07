Wymowne słowa Majchrzaka po meczu z Rosjaninem na Wimbledonie. "Musiałem"

Dla Kamila Majchrzaka zakończył się piękny sen związany z tegorocznym występem na Wimbledonie. Zawodnik, który do zawodów przystępował jako 109. rakieta świata, nieoczekiwanie zameldował się w najlepszej szesnastce. Pokonał trzech wyżej notowanych rywali - Matteo Berrettiniego, Ethana Quinna oraz Arthura Rinderknecha, dzięki czemu wszedł do czwartej rundy. Na niej wspaniała passa została niestety przerwana.

Polak w starciu z 20. w rankingu ATP Karenem Chaczanowem ambitnie walczył do końca, ale niestety nie miał większych szans. Przegrał w trzech 4:6, 2:6, 3:6 po niespełna dwóch godzinach. Po wszystkim ocenił swój występ.

- Chaczanow był świetny w odwracaniu wymian, przechodząc z defensywy do ofensywy. Mnie brakowało wykończenia, które właśnie on posiadał. Także całą grę bardzo dobrze serwował, a jednocześnie podbijał bardzo dużo moich podań. Tak naprawdę byłem cały czas pod presją i w niedoczasie. Musiałem wykazać się czymś większym, by wygrywać punkty. Myślę, że zagrał absolutnie bardzo dobre spotkanie - przyznał Majchrzak, cytowany przez Interię Sport.

- Tak naprawdę to był jedyny moment, w którym rywal wykazał słabość i pozwolił mi się dobrać, popełniając kilka niewymuszonych błędów. A do tego zwolnił w wymianach, przez co bardziej mnie wpuścił do gry. Trzeciego seta żałuję najbardziej - dodał.

Dla Kamila Majchrzaka tegoroczny Wimbledon był zdecydowanie najlepszy w karierze. Wcześniej dochodził maksymalnie do pierwszej rundy. Przy okazji osiągnął też życiowy wynik w turniejach wielkoszlemowych. Jak dotąd najlepszy start zaliczył w 2019 r. w US Open. Odpadł wówczas w trzeciej rundzie.