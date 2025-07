Świątek wypaliła na wizji. Natychmiastowa reakcja Navratilovej

Przez 125 tygodni, z przerwami, Iga Świątek prowadziła w rankingu WTA. Nic więc dziwnego, że zyskała rzeszę fanów, którzy tłumnie przychodzą na jej mecze i ją dopingują. Nie inaczej jest podczas tegorocznego Wimbledonu. Polka dotarła już do czwartej rundy i niemal w każdym spotkaniu towarzyszyły jej pełne trybuny.

Iga Świątek mówi wprost. Te dwie osoby chciałaby zobaczyć w Royal Boxie na własnym meczu

Co roku londyńską imprezę odwiedza wiele gwiazd. Niektóre z nich zasiadają w Royal Boxie, a więc tzw. Loży Królewskiej, która zlokalizowana jest na korcie centralnym. Kogo chciałaby w niej zobaczyć Świątek podczas własnego meczu? Takie właśnie pytanie padło na antenie Tennis Channel. - Szczerze, staram się tam nie patrzeć. To dość stresujące - zaczęła, ale po chwili wymieniła dwie osoby.

- Cóż... może książę William i Taylor Swift - ujawniła Polka. Szczególnie wyborem piosenkarki zachwycona była obecna w studio Martina Navratilova. - Och, Taylor. Dobry wybór. Chyba jeszcze tu nie była... A nie, "Pink" była tu w zeszłym roku, ale nie w Royal Boxie. To jest dla mnie prawdziwa królewskość - podkreślała legenda tenisa. Czyżby również była fanką amerykańskiej artystki? Niewykluczone. Jak wiemy, wielką fanką Swift i jej twórczości jest Świątek.

Świątek powalczy o ćwierćfinał Wimbledonu

Kto wie, może wkrótce wspomniane postaci pojawią się na meczu Świątek. Szanse wzrosną, szczególnie w przypadku awansu do finału. Czy Polka ma na niego szanse? W Bad Homburg pokazała, że mimo iż trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią, to trzeba się z nią liczyć. Teraz na jej drodze stanie Clara Tauson. Będzie to trzecie spotkanie tych pań w historii. W poprzednich dwóch górą była nasza rodaczka. Mecz 1/8 finału odbędzie się w poniedziałek 7 lipca około godziny 17:00 czasu polskiego.