Kamil Majchrzak bez wątpienia był jedną z największych rewelacji męskiej edycji Wimbledonu. Polak, który nieco ponad rok temu wrócił po długiej przerwie związanej z zawieszeniem za doping, pokonał aż trzech rywali w głównej drabince - Matteo Berrettiniego, Ethana Quinna i Arthura Rinderknecha. Wszyscy oni byli wyżej notowani od Majchrzaka. Dopiero w czwartej rundzie pokonał go Karen Chaczanow 6:4, 6:2, 6:3.

Potężny awans Majchrzaka. Oto nagroda za fenomenalny występ w Wimbledonie

Porażka kończy piękny sen Majchrzaka w tegorocznym Wimbledonie. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego nie wystąpi w ćwierćfinale, ale i tak może być z siebie bardzo zadowolony. Za występ w czwartej rundzie zainkasuje aż 240 tys. funtów. Na tym jednak nie koniec. Zaliczy też spory awans w rankingu ATP.

Majchrzak do turnieju przystępował dopiero jako 109. tenisista świata. W Londynie zarobił jednak 200 punktów, dzięki czemu wrócił do czołowej setki. I w sposób niepozostawiający żadnych złudzeń. Przesunął się aż o 30 pozycji w górę, co na ten moment w rankingu live daje mu 79. pozycję. Na jego koncie jest zaś 727 punktów.

Tak wygląda ranking ATP. Dwóch Polaków w setce. Oto ich miejsca

Oczywiście Majchrzak wciąż nie jest najwyżej klasyfikowanym Polakiem. To miano należy do Huberta Hurkacza, który z powodu kontuzji wycofał się z gry na Wimbledonie. Decyzja oznaczała w jego przypadku stratę 50 punktów i spadek o kolejne dwie pozycje. Obecnie Hurkacz jest 41. z dorobkiem 1285 punktów. Wyprzedzili go Jordan Thompson oraz Lorenzo Sonego.

Liderem rankingu ATP pozostaje Jannik Sinner, który ma 10230 punktów, czyli aż o 2730 więcej niż drugi Carlos Alcaraz. Obaj nadal pozostają w grze o końcowy triumf. Hiszpan w czwartej rundzie zagra w niedzielę, a Włoch w poniedziałek. Podium zamyka Alexander Zverev, który odpadł już w pierwszej rundzie.

Ranking ATP Live po meczu Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow: